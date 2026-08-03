Egypt zasiahlo zemetrasenie, úrady aktivovali núdzové plány: Následky otrasov riešia aj ďalšie destinácie

Silné zemetrasenia zasiahli v uplynulých dňoch viaceré časti sveta. Otrasy pocítili obyvatelia Egypta, Talianska aj Japonska, pričom v niektorých oblastiach si vyžiadali obete, zranených, evakuácie aj rozsiahle materiálne škody. Záchranári na viacerých miestach naďalej pátrajú po nezvestných a úrady upozorňujú na riziko ďalších dotrasov.
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Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 v pondelok zasiahlo východný Egypt. Otrasy cítili v širokej oblasti a zaznamenali ich aj neďaleko hraníc s Pásmom Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Silné zemetrasenia sú v Egypte zriedkavé
Podľa egyptského Národného výskumného ústavu astronómie a geofyziky zasiahlo zemetrasenie približne 40 kilometrov severne od pobrežného mesta Suez. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii nariadilo aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a bezpečnostným zložkám nariadilo, aby boli v „najvyššej pohotovosti“.
Rezort zdravotníctva ani egyptský Červený polmesiac bezprostredne nehlásili žiadne škody ani obete zemetrasenia. Červený polmesiac vyzval obyvateľov, aby sa zdržiavali ďalej od starých a zanedbaných budov, ktoré sa bežne nachádzajú v niektorých častiach Káhiry.
AFP informuje, že v Egypte sa silné zemetrasenia vyskytujú len zriedka. V októbri 1992 zasiahlo krajinu zemetrasenie s magnitúdou 5,8, ktoré si vyžiadalo viac než 500 obetí a v jeho dôsledku boli vysídlené tisíce ľudí.
Zemetrasenie pri Neapole zranilo desiatky ľudí
Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok večer zasiahlo oblasť Flegrejských polí ležiacich západne od talianskeho mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Informovali o tom v sobotu talianske médiá.
Podľa civilnej ochrany bolo päť zranených hospitalizovaných. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy, najmä v meste Pozzuoli, kde otrasy spôsobili najviac škôd. Na dvoch uliciach sa tam zrútili dve budovy, ktoré boli neobývané. Došlo aj k menším zosuvom pôdy.
Taliansky minister civilnej ochrany Nello Musumeci upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje, a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po hlavnom otrase bolo zaznamenaných vyše 60 dotrasov. Najsilnejší mali magnitúdu 3,1 a pocítili ho obyvatelia v Pozzuoli, ako aj v rôznych štvrtiach Neapola a v obci Bacoli, kde sa mnohí obyvatelia rozhodli stráviť noc mimo svojich domovov.
Taliansky Národný inštitút pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) informoval, že hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke približne tri kilometre. Podľa Lorenza Benedetta, riaditeľa Komory geológov Kampánie, išlo o najsilnejšie zemetrasenie na Flegrejských poliach za posledných 40 rokov.
Otrasy vyvolávajú obavy z opakovania krízy
Po zemetrasení bol pre zisťovanie škôd dočasne zatvorený prístav v Pozzuoli, ktorý znovu otvoria v nedeľu. V oblasti bola medzičasom plne obnovená železničná doprava. Seizmická aktivita nie je v oblasti husto osídlených Flegrejských polí s rozmermi približne 12 krát 15 kilometrov, ktoré sa tiahnu od okraja Neapola do mora a sú najväčšou aktívnou kalderou v Európe, nezvyčajná.
Slabšie zemetrasenia sú tam pomerne bežné, no silnejšie otrasy vyvolávajú obavy, že by sa mohla zopakovať situácia z 80. rokov 20. storočia, keď zemetrasenia narušili každodenný život a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy.
Počet obetí v Japonsku stúpol na 13
Japonská premiérka Sanae Takaičiová v stredu ráno oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters, AP a stanice CNN.
„Aj teraz sú ľudia, ktorí čakajú na záchranu, a preteky s časom pokračujú. Nasadíme všetky dostupné sily a prostriedky, aby sme zachránili čo najviac ľudí,“ vyhlásila Takaičiová na tlačovej konferencii. Čiastočne zrútené nákupné centrum Aeon Mall v meste Kašima patrí medzi najvážnejšie zasiahnuté miesta. Záchranári spod jeho trosiek v stredu vytiahli osem ľudí a pokračujú v pátraní po ďalších preživších.
Úrady predpokladajú, že poškodenie budovy spôsobil výbuch po úniku plynu, pri ktorom zahynuli najmenej dve ženy vo veku okolo 20 rokov. Na mieste zasahujú hasiči, polícia aj armáda. Podľa verejnoprávnej stanice NHK bolo ešte v utorok nezvestných 20 až 30 zamestnancov obchodného centra.
Sedem ľudí je nezvestných aj po zrútení komína v továrni spoločnosti Nippon Paper Industries. Ďalší štyria utrpeli vážne zranenia a nemocnice v regióne ošetrili desiatky pacientov. Zemetrasenie zároveň prerušilo dodávky elektriny pre desaťtisíce domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru.
Úrady evakuovali štvrť milióna obyvateľov
Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom presun do evakuačných centier. Niektoré nemocnice v oblasti zároveň hlásia vážne prevádzkové problémy. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo asi 20 kilometrov južne od mesta Kumamoto, najväčšieho mesta centrálnej časti ostrova Kjúšu s približne 700 000 obyvateľmi.
Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Japonsko leží na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza približne k pätine všetkých zemetrasení s magnitúdou najmenej 6,0 na svete. Zemetrasenie v Kumamote spred desiatich rokov si vyžiadalo 275 obetí, zranilo viac než 2700 ľudí a poškodilo tisíce budov vrátane historického hradu Kumamoto.
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