13. dôchodky to môžu mať zrátané: Hlas hrozí odchodom z vlády, ak sa do nich bude zasahovať

Koaličná strana Hlas odmieta diskusiu o prehodnocovaní či adresnosti trinástych dôchodkov a trvá na ich zachovaní v súčasnej podobe. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci trinástych dôchodkov strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
„Hlas nebude súhlasiť s akýmikoľvek zmenami v rámci trinástych dôchodkov počas tejto vládnej koalície. Ak by niekto mal ambíciu otvárať trináste dôchodky, ich adresnosť alebo ich nejako škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Diskusiu spustili cez víkend vyjadrenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý pripustil, že trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti.
Vraj by nešlo o veľkú úsporu
Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) by však zadresnenie trinástych dôchodkov veľkú úsporu verejných financií neprinieslo. Dodal, že Gašpar hovoril o prípadných dvoch príjmových hraniciach, od ktorých by už seniori trináste dôchodky nedostávali. Tou prvou mala byť hranica od 2 000 eur. Starobných dôchodcov s takouto penziou je na Slovensku podľa údajov ministra 893 a úspora by predstavovala necelých 600-tisíc eur.
Celkové náklady na trináste dôchodky sú pritom 930 miliónov eur. „V takom prípade by 99,92 % starobných seniorov dostalo trinásty dôchodok, takže ťažko hovoriť o nejakej adresnosti,“ upozornil Tomáš. Druhou dôchodkovou hranicou malo byť 1 500 eur. Dôchodok nad túto hranicu podľa ministra poberá 16 630 dôchodcov a predstavujú 1,5 % zo všetkých starobných dôchodcov. Usporiť by sa takto podarilo 11 miliónov eur.
„Je z toho zjavné, že by o žiadnu adresnosť nešlo,“ dodal Tomáš. Strana Smer-SD však už opakovane zdôraznila, že trináste dôchodky pre nich nie sú témou. Podľa Jána Richtera (Smer-SD) je zachovanie a ďalšie budovanie trinásteho dôchodku jednou z priorít vlády, ktorá je zakotvená aj v programovom vyhlásení.
„Nastavili sme základné kritériá. Kritérium bolo postavené na priemer jednotlivých typov dôchodkov. Presná čiastka 667,30 to bol priemer starobného dôchodku. Potom mal byť dôchodok, ktorý mal byť vyplácaný každému dôchodcovi v závere roka ako 13. dôchodok, ako dôchodkovú dávku. To sme aj dodržali. Prišla konsolidácia a v rámci konsolidácie sa prijalo opatrenie nerušiť 13. dôchodok, ale pre ďalší kalendárny rok zmraziť jeho valorizáciu,“ doplnil Richter s tým, že pre stranu Smer ostáva tento dôchodok nemenný.
