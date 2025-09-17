Ak nakupujete v tomto veľkom reťazci, čaká na vás novinka. Obľúbený obchodník poteší mnohých zákazníkov

Ilustračná fotografia: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Jeden z najväčších domácich hráčov stavil na inováciu, ktorá veľkej časti spotrebiteľov pozitívne ovplyvní nakupovanie.

Štandardnou súčasťou každého nákupu by mali byť papierové pokladničné doklady. Kým niektoré si z rôznych dôvodov nakupujúci potrebujú uchovať, väčšina z nich skončí už po pár sekundách v odpadkovom koši. Uvedomuje si to aj Kaufland, ktorý v týchto dňoch ohlásil zaujímavú novinku.

Ako spoločnosť informovala v tlačovej správe, na Slovensku oficiálne zaviedla digitálne pokladničné bloky. Benefit by mal byť dostupný pre používateľov mobilnej aplikácie Kaufland Card. Zástupcovia Kaufland Slovenská republika sa tak rozhodli z praktických, ale tiež ekologických dôvodov.

Digitálny pokladničný blok predstavuje moderné riešenie, ktoré reaguje na potreby dnešnej doby. Zákazníkom prináša viac pohodlia, pretože majú potvrdenia o svojich nákupoch prehľadne a bezpečne uložené v aplikácii, kde doklady zostávajú tri roky a poslúžia pri reklamáciách. Toto praktické riešenie šetrí čas aj životné prostredie,“ uviedla na margo inovácie Nikoleta Lörincová, hovorkyňa spoločnosti.

Spomínané doklady o nákupe majú štandardne iba veľmi krátku životnosť so sporadickým využívaním. Nová služba je údajne schopná len na Slovensku ušetriť až 44 000 kilometrov papiera ročne. Zároveň, spotrebitelia si nemusia uchovávať štandardné papierové doklady.

Aktivácia cez QR kód

Novinka je už dostupná v aplikácii a dá sa jednoducho aktivovať otvorením QR kódu, kde sa nachádza možnosť aktivácie digitálneho bloku. Nastavenie sa dá kedykoľvek vypnúť a znovu zapnúť. Zároveň, využívanie digitálnych blokov nebude povinné a každý zákazník si tak môže vybrať, či pri nákupe uprednostní papierovú alebo digitálnu podobu pokladničného bloku, pričom originál môže existovať len v jednej verzii.

Foto: TS Kaufland

Digitálny pokladničný blok je skvelým príkladom toho, ako technológie dokážu zlepšiť každodenné fungovanie a zároveň pozitívne ovplyvniť životné prostredie. Každý, kto si zvolí digitálnu verziu, získa väčšie pohodlie, lepší prehľad o svojich nákupoch aj dobrý pocit z toho, že prispieva k zodpovednejšej budúcnosti,“ dodala Lörincová.

Šetriť pomáhajú aj elektronické cenovky

Nie je to pritom jediná inovácia, vďaka ktorej sa reťazcom podarí šetriť životné prostredie. Už istý čas v slovenských obchodoch fungujú takzvané digitálne cenovky.

Vďaka nim nemusia obchodné reťazce tlačiť stovky kilogramov papierových štítkov, ktoré sa v niektorých prípadoch zvyknú meniť na dennej báze.

S tým súvisí aj úspora na nákladoch spojených s výrobou a tlačou. Ďalším dôvodom, prečo zaviesť digitálny systém cenoviek, je aj samotná efektivita práce. Moderný systém dokáže meniť konkrétne štítky v priebehu niekoľkých minút a nie je potrebné, aby ich manuálne nahradzoval niektorý zo zamestnancov. Viac o elektronických cenovkách sme napísali v tomto článku.

