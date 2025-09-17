Zamestnanci sedia doma, veľká slovenská automobilka je stále odstavená. Obavy zo strát a z prepúšťania hlásia aj dodávatelia

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorej výrobu pred vyše dvoma týždňami narušil rozsiahly kybernetický útok, bude mať závody odstavené ešte vyše týždňa. Oznámila to v utorok firma s tým, že na kontrolovaný reštart produkcie potrebuje čas.
Na základe správ z írskeho servera verejnoprávnej stanice RTÉ o tom informovala TASR.
Automobilka JLR, ktorú kontroluje indická spoločnosť Tata Motors, začiatkom septembra oznámila, že jej obchodné a výrobné aktivity výrazne narušil kybernetický útok a musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. Informovali sme vás o tom začiatkom septembra v tomto článku.
Spoločnosť najnovšie uviedla, že odstavenie výroby bude napokon trvať do 24. septembra, čo znamená, že produkcia automobilky bude v dôsledku kybernetického útoku odstavená tri týždne.
Špekuluje sa o dlhšej odstávke
Viaceré zahraničné zdroje však prišli s informáciami, že odstávka by mohla trvať oveľa dlhšie, pravdepodobne až do novembra. Automobilka však označila tieto správy za špekulácie.
„Prijali sme toto rozhodnutie, keďže naše forenzné vyšetrovanie kybernetického útoku pokračuje a keďže zvažujeme rôzne fázy riadeného reštartu našich globálnych operácií, čo si vyžiada určitý čas,“ uviedla firma na margo predĺženia zatvorenia závodov v oficiálnom oznámení na svojej webovej stránke.
K narušeniu produkcie prišlo v období, ktoré je v dôsledku zníženého dopytu pre spoločnosť náročné. Okrem ušlého zisku navyše musí zamestnávateľ platiť pracovníkov, ktorí v týchto dňoch takpovediac sedia doma a čakajú, ako sa situácia vyvinie. Ako informovali Hospodárske noviny, tento stav je prítomný aj na Slovensku.
Počas prvých desiatich dní dostávali od firmy 69 % z plnej mzdy, následne sa kompenzácia zvýšila na 75 %. Aj to, pochopiteľne, môže mnohým ľuďom narušiť ich finančnú stabilitu. Podľa zamestnávateľa by mohlo byť riešením čerpanie dovolenky, prípadne možnosť, ktorá sa v nitrianskom závode naskytla. Je ňou dočasná práca za rovnaké platové podmienky v susednej fabrike Foxconn.
Potenciálne problémy hlásia dodávatelia
Ako informovala TASR, na trhoch už rastú obavy z rozsahu škôd pre mnohých dodávateľov britskej automobilky. Od produkcie JLR závisí v Británii viac ako 100-tisíc pracovných miest. Odborová organizácia Unite varovala, že hrozí prepúšťanie, a ako dodala, vzhľadom na dĺžku odstávky bude potrebná aj podpora vlády.
HN informovali, že tento problém sa týka aj slovenského trhu, čo portálu potvrdili dvaja tunajší dodávatelia, ktorí chceli ostať v anonymite.
