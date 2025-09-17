Zamestnanci sedia doma, veľká slovenská automobilka je stále odstavená. Obavy zo strát a z prepúšťania hlásia aj dodávatelia

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Jakub Baláž
Vynútená prestávka bude napokon trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Problémy sa pritom netýkajú iba samotnej automobilky a jej zamestnancov, ale tiež mnohých dodávateľov závislých od jej objednávok.

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR), ktorej výrobu pred vyše dvoma týždňami narušil rozsiahly kybernetický útok, bude mať závody odstavené ešte vyše týždňa. Oznámila to v utorok firma s tým, že na kontrolovaný reštart produkcie potrebuje čas.

Na základe správ z írskeho servera verejnoprávnej stanice RTÉ o tom informovala TASR.

Automobilka JLR, ktorú kontroluje indická spoločnosť Tata Motors, začiatkom septembra oznámila, že jej obchodné a výrobné aktivity výrazne narušil kybernetický útok a musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. Informovali sme vás o tom začiatkom septembra v tomto článku.

Spoločnosť najnovšie uviedla, že odstavenie výroby bude napokon trvať do 24. septembra, čo znamená, že produkcia automobilky bude v dôsledku kybernetického útoku odstavená tri týždne.

Špekuluje sa o dlhšej odstávke

Viaceré zahraničné zdroje však prišli s informáciami, že odstávka by mohla trvať oveľa dlhšie, pravdepodobne až do novembra. Automobilka však označila tieto správy za špekulácie.

Prijali sme toto rozhodnutie, keďže naše forenzné vyšetrovanie kybernetického útoku pokračuje a keďže zvažujeme rôzne fázy riadeného reštartu našich globálnych operácií, čo si vyžiada určitý čas,“ uviedla firma na margo predĺženia zatvorenia závodov v oficiálnom oznámení na svojej webovej stránke.

K narušeniu produkcie prišlo v období, ktoré je v dôsledku zníženého dopytu pre spoločnosť náročné. Okrem ušlého zisku navyše musí zamestnávateľ platiť pracovníkov, ktorí v týchto dňoch takpovediac sedia doma a čakajú, ako sa situácia vyvinie. Ako informovali Hospodárske noviny, tento stav je prítomný aj na Slovensku.

Počas prvých desiatich dní dostávali od firmy 69 % z plnej mzdy, následne sa kompenzácia zvýšila na 75 %. Aj to, pochopiteľne, môže mnohým ľuďom narušiť ich finančnú stabilitu. Podľa zamestnávateľa by mohlo byť riešením čerpanie dovolenky, prípadne možnosť, ktorá sa v nitrianskom závode naskytla. Je ňou dočasná práca za rovnaké platové podmienky v susednej fabrike Foxconn.

Potenciálne problémy hlásia dodávatelia

Ako informovala TASR, na trhoch už rastú obavy z rozsahu škôd pre mnohých dodávateľov britskej automobilky. Od produkcie JLR závisí v Británii viac ako 100-tisíc pracovných miest. Odborová organizácia Unite varovala, že hrozí prepúšťanie, a ako dodala, vzhľadom na dĺžku odstávky bude potrebná aj podpora vlády.

HN informovali, že tento problém sa týka aj slovenského trhu, čo portálu potvrdili dvaja tunajší dodávatelia, ktorí chceli ostať v anonymite.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vieme, kde rastie nová slovenská predajňa Biedronky. Diskontný reťazec mieri do malej obce, konkurenciu má…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac