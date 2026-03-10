Adriána Brnčálová: Rola v Sľube jej obrátila život hore nohami, na začiatku sa triasla od strachu

Navonok pôsobí silne a vždy usmiato, no aj ona si svoju vnútornú rovnováhu musela vybojovať. Mladá herečka otvorene hovorí o tlaku na dokonalosť, sláve aj o obyčajných momentoch, ktoré ju držia pri zemi.
Úspech, popularita a výrazná televízna rola môžu zvonku pôsobiť ako splnený sen. No každá kariéra má aj svoju menej viditeľnú stránku – vnútorné zápasy, tlak očakávaní či hľadanie vlastnej identity. Pre magazín Emma porozprávala herečka, ktorú diváci aktuálne sledujú v seriáli Sľub, Adriána Brnčálová, o momentoch, ktoré ju naučili byť silnejšou a autentickejšou.
Cesta k sile
Navonok pôsobí ako žena, ktorá má veci pevne v rukách – usmiata, sebavedomá a vyrovnaná. Sama však priznáva, že skutočná vnútorná sila nevzniká zo dňa na deň. „Asi také uvedomenie. Ľudia ma často vnímajú ako silnú a hlavne stále usmiatu a ja som za to vďačná, ale pravdou je, že tá sila neprišla sama od seba. Musela som si ju vybojovať. Najťažšie pre mňa bolo prestať mať pocit, že musím byť dokonalá. Že musím všetko zvládnuť, nikoho nesklamať, stále vyzerať dobre a podať stopercentný výkon,“ priznáva.
Dodáva, že práve zbavenie sa tlaku na dokonalosť pre ňu znamenalo veľký vnútorný posun. Až keď si dovolila nebyť vždy perfektná, začala sa cítiť pokojnejšie a istejšie sama v sebe.
