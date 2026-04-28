Dofajčím a pokračujeme, hovoril šofér FlixBusu: Ohrozoval ľudí, išiel s rozbitým sklom a odmietal zastaviť

Foto: Linkedin - Agata Grysiak

Roland Brožkovič
„Dofajčím a ideme ďalej,“ povedal vodič.

Svedkami poriadne bizarného momentu sa včera stali cestujúci v autobuse neďaleko poľského mesta Zgierz. Vozidlo spoločnosti FlixBus malo naraziť do veľkého zvieraťa a rozbilo si čelné sklo, no vodič chcel pokračovať v ceste.

K udalosti došlo približne o 23:20. Na čelnom skle zostala diera a približne polovica bola celá popraskaná, no vodič podľa svedkov pokračoval v jazde. Téme sa venovali TVNoviny, na základe príspevku na sociálnej sieti. Podľa Agaty Grysiak, ktorá bola jednou z cestujúcich, mal vodič na otázku o postupe pri takejto situácii odpovedať, že dofajčí a budú pokračovať v jazde.

Poškodený autobus pokračoval, akoby nič

Značne poškodený autobus následne pokračoval až do stanice Łódź Fabryczna. „Sedíš na hornom poschodí, takže sa neboj, musím jazdu dokončiť,“ povedal údajne vodič jednému z pasažierov. Od cestujúcich dokonca vyžadoval vymazanie fotografií. V spomínanej Łódźi Agata nakoniec vystúpila a vodič pokračoval v ceste.

Na incident reagovala už aj samotná spoločnosť. „Je nám veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo. Opísaný incident je úplne v rozpore s našimi bezpečnostnými normami, postupmi a hodnotami, ktorými sa riadime v našej každodennej prevádzke,“ uviedla spoločnosť pod príspevkom. Incident sa preveruje.

