Bola tehotná osem týždňov a tam to skončilo: Adela Vinczeová prehovorila o strate bábätka

Navonok pôsobí ako silná, vyrovnaná a vždy pohotová žena, no aj život Adely Vinczeovej priniesol chvíle, ktoré sa slovami opisujú len veľmi ťažko. Rovnako ako iní aj ona si prešla náročnými okamihmi, ktoré boli pre ňu riadnou skúškou. Všetko však ustála.
Človek občas zažije momenty, ktoré ho zásadne ovplyvnia a formujú jeho pohľad na rodinu, materstvo aj samotný život. Niečo podobné zažila aj Adela Vinczeová, ktorá v rozhovore pre DVTV otvorila jednu z najcitlivejších kapitol svojho života. Máloktorá žena si vie čo i len predstaviť, že by zažila to isté, čo ona.
Po strate prišlo rozhodnutie začať odznova
S veľkou úprimnosťou a bez zbytočného prikrášľovania priznala, že cesta k rodičovstvu nebola jednoduchá. To najťažšie však má za sebou a dnes si užíva spoločnosť svojho muža a ich dvoch adoptovaných ratolestí, ktoré im robia radosť. Čo však tomu predchádzalo, o tom sa už príliš nehovorí.
Ako píše Koktejl, v 31 rokoch povedal gynekológ slávnej moderátorke, že je najvyšší čas, aby sa stala matkou. V tomto veku bola vo vzťahu s tanečníkom Petrom Modrovským, s ktorým po čase otehotnela, o čom zrejme niektorí nevedia. Hoci sa zdalo všetko zaliate slnkom, po 8 týždňoch sa stalo niečo, čo vôbec nečakala. Adela Vinczeová potratila.
Bolesť zo straty sa nedá vymazať, no časom sa mení – z ostrého smútku na tichú spomienku, ktorá v človeku zostáva. Aj napriek tejto skúsenosti však nezostala stáť na mieste. Spolu s manželom Viktorom Vinczeom sa rozhodli pre adopciu, ktorá im do života priniesla nový zmysel a naplnenie.
