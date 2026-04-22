Vinczeovci aktualizovali rodinnú fotografiu. Pred objektívom zapózovali s oboma detičkami

Je to pár týždňov, odkedy Vinczeovci fungujú ako štvorčlenná rodina a k malému Maxíkovi pribudla sestrička. Adopcia dievčatka ihneď vzbudila záujem verejnosti a tak, ako to bolo pri ich prvom dieťatku, ani tu nemohli hneď prezradiť všetky detaily. Najnovšie však prezradili meno dievčatka a aktualizovali rodinný portrét.
Ako sme vás dnes informovali, Viktor Vincze pre portál Plus jeden Deň prezradil, že dievčatko, ktoré sa stalo mladšou sestričkou Maxíka, dostalo meno Lujza. „Pred pár dňami sme si zopakovali rodinné fotenie u skvelej fotografky Katky Šlesárovej – v rovnakom duchu ako pred tromi rokmi,“ moderátor zároveň odhalil a teraz už sú tieto fotografie aj zverejnené a môžu si ich pozrieť všetci fanúšikovia páru.
Rovnaké miesto, o jedného viac
Rovnakým štýlom Vinczeovci pred tromi rokmi predstavili svojho synčeka, a tak ako pri ňom, aj v prípade Lujzy zapózovali tak, aby dievčatku nebolo vidieť do tváre. Súkromie svojich detí si totiž nanajvýš vážia, a toto pravidlo sa po novom vzťahuje už aj na mladšiu sestričku. Napriek tomu, že sú deti na fotke chrbtom, je však jasne vidieť rozdiel medzi nimi a to, ako veľmi Maxík za tie roky, odkedy si ho osvojili, vyrástol.
„Veľmi vám fandím a teším sa z vašej rozrastajúcej sa rodinky,“ odkázala fanúšička. „Úžasní ste,“ pridala sa ďalšia. Tretia zhodnotila: „Krásne dať deťom rodinu a lásku.“ Nadšené reakcie tu, samozrejme, neskončili a blahoželania sa ich smerom hrnuli.
