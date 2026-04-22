Vinczeovci aktualizovali rodinnú fotografiu. Pred objektívom zapózovali s oboma detičkami

Dana Kleinová
Najprv prezradili meno, teraz sa ukázali ako rodina.

Je to pár týždňov, odkedy Vinczeovci fungujú ako štvorčlenná rodina a k malému Maxíkovi pribudla sestrička. Adopcia dievčatka ihneď vzbudila záujem verejnosti a tak, ako to bolo pri ich prvom dieťatku, ani tu nemohli hneď prezradiť všetky detaily. Najnovšie však prezradili meno dievčatka a aktualizovali rodinný portrét.

Ako sme vás dnes informovali, Viktor Vincze pre portál Plus jeden Deň prezradil, že dievčatko, ktoré sa stalo mladšou sestričkou Maxíka, dostalo meno Lujza. „Pred pár dňami sme si zopakovali rodinné fotenie u skvelej fotografky Katky Šlesárovej – v rovnakom duchu ako pred tromi rokmi,“ moderátor zároveň odhalil a teraz už sú tieto fotografie aj zverejnené a môžu si ich pozrieť všetci fanúšikovia páru.

Rovnaké miesto, o jedného viac

Rovnakým štýlom Vinczeovci pred tromi rokmi predstavili svojho synčeka, a tak ako pri ňom, aj v prípade Lujzy zapózovali tak, aby dievčatku nebolo vidieť do tváre. Súkromie svojich detí si totiž nanajvýš vážia, a toto pravidlo sa po novom vzťahuje už aj na mladšiu sestričku. Napriek tomu, že sú deti na fotke chrbtom, je však jasne vidieť rozdiel medzi nimi a to, ako veľmi Maxík za tie roky, odkedy si ho osvojili, vyrástol.

 

„Veľmi vám fandím a teším sa z vašej rozrastajúcej sa rodinky,“ odkázala fanúšička. „Úžasní ste,“ pridala sa ďalšia. Tretia zhodnotila: „Krásne dať deťom rodinu a lásku.“ Nadšené reakcie tu, samozrejme, neskončili a blahoželania sa ich smerom hrnuli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozbil okuliare aj mikrofón. Ján Ďurovčík vyšiel s pravdou von, aký je naozaj v práci.…

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

