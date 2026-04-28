Vedci zistili, prečo v niektorých budovách „straší“: Zistenia vás prekvapia

V roku 1988 si skupina vedcov všimla, že sa v ich laboratóriu deje niečo zvláštne. Ak by celá ich kariéra nebola založená na racionálnom uvažovaní, možno by konali inak. Rozhodli sa však po zdroji bizarných udalostí pátrať a napokon ho našli. Nová štúdia vysvetľuje, prečo máme v niektorých budovách pocit, že tam straší niečo nadprirodzené.
Vysvetlenie paranormálnych javov
Ako informuje web IFL Science, nová štúdia publikovaná prostredníctvom Frontiers in Behavioral Neuroscience prináša hypotézy tvrdiace, že niektoré správy o strašidelných javoch by sa dali vysvetliť účinkami infrazvuku. Vedci zisťovali, aké fyziologické a psychologické účinky pociťuje človek pod vplyvom infrazvuku, a to aj v prípadoch, keď si ľudia neuvedomovali, že mu boli vystavení.
Pokiaľ ide o paranormálne javy, väčšina vedcov pre ne hľadá racionálne vysvetlenia. Bolo to tak aj v roku 1988, keď sa v istom vedeckom laboratóriu zameranom na medicínske vybavenie začali diať zvláštne veci. Ako prvá si podivné dianie všimla upratovačka, ktorá sa zľakla a z budovy ušla.
Postrehol to vedec Vic Tandy a zaujalo ho to. Upratovačka tvrdila, že videla niečo nadprirodzené, Tandy sa to však snažil vysvetliť tak, že to mohlo byť divé zviera, ktoré sa zatúlalo dnu, alebo možno porucha svetla. Javy sa však opakovali naďalej a o laboratóriu sa začalo hovoriť, že v ňom straší.
Depresia a strach
Zamestnanci sa začali cítiť nepríjemne a neraz mali aj depresívnu náladu. Raz mal Tandyho kolega pocit, že Tandy stojí vedľa neho, no keď sa otočil, aby sa s ním porozprával, zistil, že je na druhej strane miestnosti. Jednej noci, keď Tandy pracoval sám do neskorých hodín, cítil sa čoraz nepríjemnejšie. Mal pocit, akoby v miestnosti bol niekto, kto ho sleduje.
Tandy vedel, že je sám, a tak začal kontrolovať laboratórne zariadenia, či niekde neuniká nejaká látka. Vedel totiž, že anestetické látky by mohli spôsobiť presne to, čo práve prežíval. Keď však nenašiel žiadne úniky, vrátil sa k práci.
Práve vtedy zazrel v periférnom videní po svojej ľavici šedú postavu, ktorá kráčala smerom k nemu. Tandyho to vystrašilo, zachoval si však chladnú hlavu. Keď otočil hlavu smerom, kde videl osobu, nikto tam nebol.
