Streľba v gréckej metropole: Muž spustil paľbu v poisťovni aj na súde, v rukách mal brokovnicu

Lucia Mužlová
TASR
Z budovy vynášali ranených.

Ozbrojený muž spustil v utorok streľbu v pobočke sociálnej poisťovne a neskôr aj v budove súdu v centre gréckej metropoly Atény. Niekoľko ľudí pritom utrpelo zranenia, oznámili grécke úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Strelcom je podľa gréckych médií 89-ročný muž, polícia po ňom pátra. Útočník s brokovnicou najskôr strieľal v sociálnej poisťovni v centre mesta, pričom zranil jedného zamestnanca. Polícia po príchode na miesto činu poskytla zranenej osobe prvú pomoc, strelec medzitým ušiel.

Dôvod je v obálkach

Podľa všetkého ten istý muž neskôr spustil paľbu na prízemí v budove súdu a zranil viacero ľudí. Polícia uviedla, že už našla brokovnicu, motív streľby však doposiaľ nie je jasný.

Na záberoch štátnej televízie ERT News bolo vidno záchranárov, ako z budovy súdu niesli najmenej troch ľudí do sanitiek. ERT tiež informovala, že strelec po streľbe na súde hodil na zem obálky s dokumentmi a povedal, že práve tie sú dôvodom jeho konania.

Streľby v Grécku sú pomerne zriedkavým javom, keďže vlastníctvo strelných zbraní je prísne regulované, pripomína AP.

Pozri aj tento článok
Slovensko bude hostiť významnú medzinárodnú akciu: Pellegrini očakáva účasť desiatok krajín a obrovský záujem

Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi

