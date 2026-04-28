Slovensko bude hostiť významnú medzinárodnú akciu: Pellegrini očakáva účasť desiatok krajín a obrovský záujem

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Samit Trojmoria prinesie vysokú návštevnosť aj kľúčové témy.

Slovensko bude v roku 2027 hostiť 12. samit Iniciatívy Trojmoria. Oznámil to prezident SR Peter Pellegrini v chorvátskom Dubrovníku, kde sa zúčastňuje na 11. samite tejto iniciatívy.

„Ide o veľkú akciu dotýkajúcu sa množstva krajín s obrovskou návštevnosťou. A pevne verím, že tak ako tu v Dubrovníku, bude aj samit na Slovensku o rok patriť medzi tie úspešné a bude reagovať na tie najaktuálnejšie témy, ktorými vtedy bude nielen región, ale aj celý svet žiť,“ priblížil Pellegrini.

Program prezidenta v Dubrovníku

V utorok sa prezident zúčastní na plenárnom zasadnutí lídrov krajín iniciatívy, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 30 delegácií a absolvuje bilaterálne stretnutie s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andrejom Plenkovičom. V stredu Pellegrini vystúpi v panelovej diskusii lídrov v rámci podnikateľského fóra a stretne sa so slovenskou podnikateľskou delegáciou.

Súčasťou delegácie prezidenta v Chorvátsku sú aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec a 6. najväčšia podnikateľská delegácia na podnikateľskom fóre iniciatívy.

