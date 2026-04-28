Odpoveď na poslednú otázku vedel hneď: Súťaž Milionár má nového výhercu, boháčom je dôchodca

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Milión mal na dosah a nezaváhal.

V populárnej vedomostnej šou Who Wants To Be A Millionaire? padol miliónový jackpot. Bývalý IT analytik Roman Dubowski sa stal len siedmym človekom v britskej histórii, ktorému sa podarilo dostať až na úplný vrchol.

Informácie priniesla britská BBC. Reláciu moderuje Jeremy Clarkson a výherca Dubowski priznal, že chvíľu po výhre vlastne ani nechápal, čo sa stalo. „Bolo to neskutočné. Musel som si sadnúť, dať si čaj a nechať to celé dôjsť,“ opísal svoje prvé pocity.

Odpoveď vedel skôr, než dočítali otázku

Dubowski sa k vedomostným kvízom dostal skôr ako k zábavke než ako k ambícii vyhrať. O to prekvapivejšie pôsobí, že práve on sa dostal až k poslednej, pätnástej otázke.

Tá znela: Ktorá ochranná známka používaná od roku 1876 je spomenutá v románe Ulysses a zároveň sa objavuje v dielach Édouarda Maneta a Pabla Picassa.

Na výber mal štyri možnosti, no podľa vlastných slov mal jasno takmer okamžite. Spomenul si na obraz, ktorý videl v londýnskej galérii. V pamäti mu utkvel detail, červený trojuholník na fľaši piva. Práve ten ho nasmeroval k odpovedi Bass Ale.

Aj keď si bol istý, využil pomoc 50 na 50. Keď mu zostali dve možnosti, Coca-Cola a Bass Ale, rozhodol sa riskovať. Vybral správne a vyhral milión.

Najviac zaváhal pri úplne inej otázke

Zaujímavé je, že najväčšie pochybnosti nemal pri finále. Tie prišli skôr, pri otázke o tom, čo patrí do základnej majonézy. Na výber boli múka, maslo, vaječný žĺtok a smotana. Dubowski si nebol istý, preto požiadal o pomoc publikum. Až 93 percent ľudí hlasovalo za vaječný žĺtok. Priznal, že práve vtedy mal pocit, že pokojne môže odísť bez výhry.

Čo urobí s peniazmi?

Po skončení šou neprišla žiadna veľká oslava. Dubowski odišiel domov, sadol si do ticha a snažil sa pochopiť, čo sa za posledných 24 hodín vlastne udialo.

Peniaze chce využiť prakticky. Plánuje kúpu nového domu a rád by si splnil aj cestovateľské sny. V hľadáčiku má Nový Zéland aj Južnú Ameriku.

Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

