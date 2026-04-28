Nečakaný moment v Petrohrade: Putin pobozkal mladú gymnastku, niektorým to prišlo zvláštne

Ruský prezident Vladimir Putin počas návštevy mládežníckeho športového centra v Petrohrade v pondelok pobozkal na čelo desaťročnú gymnastku, čo zachytili prítomné kamery.
Ako informoval portál ua.news, pri rozhovore s mladými športovcami sa dievčaťa opýtal na vek a športovú prípravu, po čom nasledoval verejný bozk. Nečakaný prejav náklonnosti, ku ktorému došlo v Škole olympijských rezerv Anatolija Rachlina, ktorá nesie meno Putinovho bývalého trénera džuda, vyvolal rozporuplné reakcie.
Reakcie sú rozdelené
Kým Kremeľ návštevu opisuje ako bežnú podporu mládeže, kritici upozorňujú, že takéto gestá sú v modernej spoločnosti považované za nevhodné a prekračujú zaužívané normy ochrany maloletých. Incident mal široké pokrytie v ruských médiách, ktoré prezidentovo gesto prezentovali ako prejav starostlivosti.
🤯 Ugh! Putin suddenly kissed a 10-year-old gymnast
Did he confuse her with Kabaeva? pic.twitter.com/CrSCl7bcFP
— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2026
Putinovi neprajníci na sociálnych sieťach reagovali posmešnou otázkou, či si dievča náhodou nepomýlil so svojou milenkou, bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Podobné situácie však nie sú v Putinovom prípade žiadnou novinkou. Ruský vodca aj v minulosti opakovane bozkával deti počas verejných vystúpení, čo pravidelne vyvoláva reakcie a diskusie.
