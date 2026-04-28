Nečakaný moment v Petrohrade: Putin pobozkal mladú gymnastku, niektorým to prišlo zvláštne

Nina Malovcová
SITA
Video Putina z Petrohradu rozdelilo verejnosť.

Ruský prezident Vladimir Putin počas návštevy mládežníckeho športového centra v Petrohrade v pondelok pobozkal na čelo desaťročnú gymnastku, čo zachytili prítomné kamery.

Ako informoval portál ua.news, pri rozhovore s mladými športovcami sa dievčaťa opýtal na vek a športovú prípravu, po čom nasledoval verejný bozk. Nečakaný prejav náklonnosti, ku ktorému došlo v Škole olympijských rezerv Anatolija Rachlina, ktorá nesie meno Putinovho bývalého trénera džuda, vyvolal rozporuplné reakcie.

Reakcie sú rozdelené

Kým Kremeľ návštevu opisuje ako bežnú podporu mládeže, kritici upozorňujú, že takéto gestá sú v modernej spoločnosti považované za nevhodné a prekračujú zaužívané normy ochrany maloletých. Incident mal široké pokrytie v ruských médiách, ktoré prezidentovo gesto prezentovali ako prejav starostlivosti.

Putinovi neprajníci na sociálnych sieťach reagovali posmešnou otázkou, či si dievča náhodou nepomýlil so svojou milenkou, bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Podobné situácie však nie sú v Putinovom prípade žiadnou novinkou. Ruský vodca aj v minulosti opakovane bozkával deti počas verejných vystúpení, čo pravidelne vyvoláva reakcie a diskusie.

Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
