Tunel Višňové ledva otvorili, už ho idú uzavrieť: Podľa experta sú dva týždne veľa, NDS to obhajuje

Foto: Facebook - Ján Bazovský/TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
Diaľničiari podotkli, že ide o bežnú prax a vykonáva sa dvakrát ročne.

Diaľničný tunel Višňové bol veľkolepo, po dvadsiatich rokoch bolestivej a problémovej výstavby, otvorený iba minulý rok na Vianoce. Prešlo niečo vyše štyroch mesiacov a už je naplánovaná prvá veľká uzávera.

„Údržba tunela Višňové odštartuje 4. 5., o 8.00 hod ráno, kedy sa uzavrie tunel v smere na Košice. Opačný smer zostane počas dňa otvorený, tunelová rúra pre smer Bratislava sa uzavrie až o 19.00 hod. Uzávera potrvá celkovo 14 dní,“ napísala Národná diaľničná spoločnosť v tlačovej správe.

Kompletná uzávera

Diaľničiari upozornili, že počas údržbových prác očistia takmer 150 000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110 000 štvorcových metrov vozovky. „Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody,“ poznamenal prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Podľa NDS sa navyše prečistí aj 3000 kusov osvetlenia, prekontroluje sa fungovanie viac ako 500 hlásičov požiarov, 400 kamier a preverí sa celý vetrací systém. Diaľničiari podotkli, že ide o bežnú prax a vykonáva sa dvakrát ročne.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

„Tak, ako aj pri ostatných tuneloch, je po pol roku intenzívneho využívania motoristami absolútne nevyhnutné očistiť ostenie (steny vo vnútri tunela), vozovku so štrbinovými žľabmi a chodníky od splodín z motorov. Pri Višňovom len plocha čisteného ostenia a vozovky predstavuje rozlohu približne 40 štandardných futbalových ihrísk,“ dodala NDS.

Uzávera tunela Višňové je skoordinovaná so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.

Bazovský hovorí, že ide o pomerne dlhú uzáveru

Po zverejnení nášho prvého článku o dvojtýždňovej uzávere nového sa na NDS zdvihla na sociálnych sieťach vlna kritiky a ľudia častokrát pochybujú, že tunel po štyroch mesiacoch takúto údržbu potrebuje. S otázkami sme sa preto obrátili na uznávaného dopravného analytika Jána Bazovského, aby nám situáciu objasnil.

Ten potvrdil, že údržba dvakrát do roka je pri tuneloch bežná, no dva týždne sa aj jemu zdajú akosi neprimerane veľa. „Aj údržba je robená tak, že je viazaná na hustotu a intenzitu premávky. Pokiaľ je hustá premávka, od toho sa odvíjajú aj dátumy na údržbu,“ povedal pre interez Bazovský.

TASR – Daniel Stehlík

„Mne sa ale tiež nezdá doba dva týždne, lebo predsa len je to dosť vyťažená tepna, že či by nebolo možné nasadiť radšej viac pracovníkov a skrátiť čas. Ale neviem, či majú dosť mechanizmov. Dva týždne je dosť. Keď počítame, že kratšie tunely sa čistia dva dni, napríklad Sitina, tá má dva kilometre a je maximálne dva dni zavretá.“

„Ťažko však takto povedať, lebo nemám nejaké informácie. Môžu tam byť aj iné veci, ktoré to predĺžia,“ dodal odborník. Presmerovanie dopravy pod problémové Strečno, kde aktuálne taktiež prebiehajú stavebné práce a budú dočasne postavené, podľa neho nebude pre vodičov žiadnou novinkou.

„Vodiči sú už zvyknutí, oni s tým počítajú, to nie je nejaká nová udalosť. Oni si už budú prispôsobovať čas aj voľby trasy. Pokiaľ sa bude dať, pôjdu inou trasou,“ dodal Bazovský, podľa ktorého toto nie je dôvod na dopravný chaos. Načasovanie oboch prác je ale podľa neho nešťastné.

