EÚ pripravuje tvrdý úder na Rusko: 21. sankčný balík má cieliť na energetiku a výrazne oslabiť financovanie vojny

Pripravovaný 21. sankčný balík Európskej únie voči Rusku bude podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu „tvrdý“ a jeho hlavným cieľom bude energetický sektor. Informovala o tom estónska verejnoprávna stanica ERR.
Tsahkna uviedol, že po prijatí 20. balíka sankcií už Brusel pracuje na ďalšom súbore opatrení, ktorý sa má zamerať najmä na ruské energetické zdroje. „Nadchádzajúce sankčné balíky sú nepochybne kľúčové. Dvadsiaty balík bol prijatý, dvadsiaty prvý sa pripravuje a bude pomerne tvrdý, najmä pokiaľ ide o energetické zdroje,“ uviedol minister.
Politické zmeny v Maďarsku
Diskusia o ďalších sankciách sa odohráva aj v kontexte politických zmien v Maďarsku, kde má vládu Viktora Orbána nahradiť nové vedenie Pétera Magyara a jeho strany Tisza. Podľa Tsahknu by mala Európa využiť tieto zmeny na prijatie rozhodnutí potrebných na podporu Ukrajiny.
EÚ len nedávno schválila 20. sankčný balík proti Rusku, ktorý obsahuje viac ako 100 individuálnych obmedzení, zvýšený tlak na energetický sektor, tzv. „tieňovú flotilu“ a nové opatrenia proti finančným inštitúciám a firmám podporujúcim ruský vojenský priemysel. Zároveň EÚ schválila aj úpravy dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027, ktoré umožnia uvoľnenie približne 90 miliárd eur vo forme pôžičky pre Ukrajinu v rokoch 2026 a 2027.
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v utorok vyzvala partnerské krajiny juhovýchodnej Ázie, aby sa pri riešení rozsiahleho nedostatku paliva spôsobeného konfliktom na Blízkom východe neobracali na Rusko so žiadosťou o dodávky ropy. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Dôvodom je financovanie vojny
EÚ tento mesiac schválila ďalší balík sankcií voči Rusku vrátane sprísnených obmedzení obchodu s ropou, čím sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Kallasová uviedla, že Rusko ťaží z americko-izraelskej vojny proti Iránu, ktorá viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu – hlavnej dopravnej trasy pre približne pätinu svetových dodávok ropy a takmer štvrtinu svetovo obchodovaného skvapalneného zemného plynu.
„Dovoľte mi pripomenúť, že príjmy z ropy sú príjmy, ktoré Rusko používa na financovanie vojny (na Ukrajine). Chceme, aby táto vojna skončila,“ povedala novinárom po stretnutí s ministrami zahraničných vecí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Bruneji.
„Preto, samozrejme, presadzujeme diverzifikáciu zdrojov a ich hľadanie inde, nie v Rusku,“ dodala. Kallasová nešpecifikovala, či bola táto otázka nastolená počas jej stretnutia s ministrami ASEAN. Juhovýchodné ázijské krajiny vrátane Vietnamu, Thajska, Filipín a Indonézie patria medzi krajiny, ktoré sa snažia zvýšiť dovoz ropy z Ruska, informovala v marci agentúra Reuters.
