Adela Vinczeová o sebe prezradila zaujímavú pikošku, ktorá mnohých prekvapí. Toto by o nej málokto povedal

Zatiaľ čo u jedného sa pri hraní nejakej spoločenskej hry ozve súťaživý duch a pred sebou vidí len svoje víťazstvo, za ktorým si tvrdo ide, iný sa v súťaži drží v ústraní a je rád, že sa mohol zúčastniť, a to bez ohľadu na to, aký bude výsledok. Niektorí dokonca nevedia prehrávať, preto sa situáciám, v ktorých sa o niečo súperí, radšej vyhýbajú. Obľúbená moderátorka rozhodne nepatrí medzi tú poslednú skupinu ľudí, a taktiež nepotrebuje vyhrať, no zato si dáva záležať na jednej veci.

Mamička adoptívneho synčeka Maxíka si raz za čas odskočí do štúdia STVR, kde účinkuje v obľúbenej šou Milujem Slovensko. Televízni diváci si už zvykli, že pôsobí Adela Vinczeová v súťaži ako osvedčená kapitánka svojho tímu, ktorý tvoria známe osobnosti. Oproti nej stojí kapitán ďalšieho tímu, dlhoročný kamarát a herec Dano Dangl, nad ktorým sa snaží vyhrať. Zdá sa však, že súťaž je hlavne o zaujímavých momentoch zo života a hlavne o smiechu, ktorý sprevádza priebeh celej relácie. Hoci výhra každého poteší a vyčarí mu úsmev na tvári, ako naznačila Adela v šou so Sajfom vo FUN rádiu, nepotrpí si na to.

Pravidlá sú na prvom mieste

V rozhovore so slovenským hokejovým obrancom Martinom Fehérvárym, ktorého si moderátorská stálica pozvala do svojej relácie, prezradila manželka Viktora Vinczeho, ako sa správa, keď hráva nejaké hry alebo s niekým súťaží.

Moderátorka skočila do reči mladému hokejistovi po tom, čo spomenul, že je súťaživý typ. Je jedno, či ide o hokej alebo golf, jednoducho v ňom nemôže byť zlý. Aj preto občas trénuje sám, aby sa zlepšil. Navyše, keď nehrá s niekým a o niečo, vtedy nie je dobrý, ale keď ide o peniaze alebo o nejakú stávku, dá si záležať a nastane pravý opak. „A to je to tajomstvo, že my o nič nehráme,“ pousmiala sa Adela a otočila sa na Sajfu, ktorý to potvrdil.

Následne o sebe prezradila pozoruhodnú vec. „Napríklad ja, keď hrám nejaké hry alebo súťaže, nepotrebujem vyhrať, ale v tom procese musím ísť naplno,“ uviedla moderátorka, ktorá priznala, na čo dbá. „Mňa vôbec nebaví také že, veď je to jedno, veď nebuď taká prísna na tie pravidlá… Keď nedodržiavaš pravidlá, končí zábava,“ pokračovala mamička Maxíka, ktorá jasne a zreteľne reaguje na manipulátorov a nenechá ich, aby s ňou mávali a robili si, čo sa im zachce.