Adela Vinczeová priznala, že v živote stretla veľa manipulátorov. Jej taktika, ako sa im brániť, môže mnohým pomôcť

Stretnúť sa zoči voči s manipulátorom obvykle nebýva veľmi príjemné. Väčšina ľudí ani len nespozná, s kým má dočinenia a netuší, že im dotyčný nenápadne vnútil určité presvedčenia a názory, hoci spočiatku bol proti nim. Zdá sa, že obľúbená moderátorka ich vie odhaliť. Hlavne v začiatkoch svojej kariéry stretla mnoho rôznych ľudí s manipulátorskými sklonmi.

Doma si užíva svojho adoptívneho synčeka Maxíka, v práci sa zase maximálne venuje predovšetkým rozhovorom so zaujímavými osobnosťami. V tolkšou Trochu inak má jednu veľkú výhodu, témy i hostí si určuje sama, keďže jej STVR dáva voľnú ruku. Vyberá si však dôkladne, aby náhodou nedošlo k nejakým nedorozumeniam či nepríjemným stretom, ako naznačila pre podcastové štúdio Avocast.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

„Pozývam si ľudí, o ktorých trochu dopredu viem, že sa s nimi bude rozprávať príjemne, alebo že minimálne téma, ktorú prinášajú, je taká, s ktorou som zladená. Ani ten divák nechce v divadle pozerať na ľudí, ktorí nejak spolu súperia, bojujú, nesúznejú a hoci by bol z toho „happyend“, nemajú tam byť nejaké tlaky,“ ozrejmila Adela, ktorá si do tolkšou volá vyrovnaných hostí, ak teda majú rozprávať o ťažších témach.

Podľa nej je totiž iné, keď človek rozpráva o niečom vyrovnane, a keď nevyrovnane. „Vtedy sa to aj tak horšie počúva. Dopredu určujem, v akom priestore tam chcem fungovať a aké témy a výstupy by z toho mali ísť,“ doplnila.

V strese pri známom hercovi

Následne prišla reč aj na ľudí, ktorí prišli s nečakanou energiou. „Ako to dokážeš spracovať tak, aby bolo dobre? Ako sa s tým vyrovnať, ak príde s nejakou bojovou náladou?“ zaujímala sa moderátorka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Hoci sa jej to už dlhšie nestalo, na začiatku kariéry to bolo inak. Pripisuje to tomu, že ešte nebola verejne známa. V pamäti jej ostalo hlavne stretnutie s jedným známym hercom, pri ktorom pocítila akúsi neistotu. „Nechodia ku mne s nejakou bojovou energiou a nemajú vlastne prečo prísť s takou energiou. Ale viem, že som to mala dávnejšie. Ešte v rádiu som mala takú reláciu, ktorá sa volala Fun fatal a tam som pozývala iba mužov. A prišiel tam, myslím, že to bolo 20 rokov dozadu, Juraj Kukura a bola som z neho v peknom strese, bol taký, nie úplne prístupný,“ priznala Adela.

Potom však nastal zlom a po hodine sa to zmenilo. „Myslím si, že veľa robí to, že keď som začínala, ani mňa ľudia nepoznali… Máme to v sebe, že kastujeme ľudí, že toho nepoznám, tak sa tak inak k nemu správam. Vtedy som to zažívala oveľa viac. A myslím, že teraz už mám svojimi skúsenosťami a nejakým svojím nadobudnutým sebavedomím tiež nejakú svoju energiu, a možno ju mám takú silnú, že ňou prebijem rovno toho druhého, že ani nestihne tú svoju ponúknuť,“ pokračovala moderátorka.

Manipulátori ju dokážu vynervovať