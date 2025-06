Adela Vinczeová má veľké šťastie, ktoré jej budú ostatní závidieť. Môže si dovoliť luxus, aký má len málokto

Keď príde radosť v podobe dcérky alebo synčeka, prvorodičom sa obráti život o 180 stupňov. Odrazu na to, na čo mali predtým čas, už teraz nie je priestor a ich voľný čas ide bokom. Ten vyplní nový človiečik, okolo ktorého sa sústredí maximálna pozornosť. Rovnako ako aj u jednej z najobľúbenejších slovenských moderátoriek, ktorej pracovný program bol dlhé obdobie poriadne natrieskaný. Veľké projekty, vrátane speváckej šou SuperStar a Let’s Dance, k tomu tie menšie, rôzne moderovačky na súkromných akciách a FUN rádio, mala to poriadne nabité.

Dnes to u Adely Vinczeovej vyzerá všetko úplne inak. Pri adoptívnom synčekovi Maxíkovi zvoľnila tempo a nastala situácia, ktorú dovtedy ani raz nezažila. Keďže sa sústredí naňho a chce sa mu venovať čo najviac, ako nedávno priznala, väčšinu pracovných ponúk odmieta. Spomalila a prvýkrát sa ocitla v období, keď nie je v zhone. Zdá sa však, že sa opäť niečo zmenilo a má ešte viac času než predtým, ako naznačila v rozhovore pre portál Koktejl.

Luxus v podobe minimálnej práce

Raz za mesiac zvykla natočiť dve časti Trochu inak, raz až dvakrát za mesiac ponahrávala nejaké veci, raz za mesiac bol výjazd s chalanmi v súvislosti s tolkšou a nasledoval jeden event. Tak vyzeral jej pracovný program donedávna, no vyzerá to tak, že má toho ešte menej. „Pracujem na poslednej relácii, ktorá mi podľa všetkého ostala,“ prezradila otvorene Adela.

Známa moderátorka má jedno obrovské šťastie. Kým iní ľudia by nemohli byť bez práce ani jeden mesiac, ona s tým nemá problém. „Z niektorých pracovných kruhov som sa vytratila tak dobrovoľne, niektoré sa rysujú mimo mňa, že sa mimo mňa nejak odstrihnú a vďaka tomu mám čím ďalej, tým menej na čom pracovať, čo je vlastne super. Lebo mám ten luxus, že si môžem dovoliť byť v takejto výluke alebo úľave,“ priznala manželka Viktora Vinczeho, ktorý už nie je súčasťou Televízie Markíza.

Rovnakej životnej zmene čelí i sama Adela, ktorá nie je v spomínanej televízii a zvláda to s prehľadom. „Pozorujem skôr, ako vnímam tieto veľké životné zmeny, ako je človek možno nejak fixovaný na nejaké ilúzie o nemenných veciach v živote a o tom, čo je a nie je dôležité. Takže… Je to také dobré, pravdu ukazujúce obdobie, ktoré v tom prijatí zvládam vlastne tak v pohode,“ vysvetlila svoj pohľad na odchod z televízie.

Hoci práce má minimálne, pred niekoľkými dňami si odskočila na príjemný event, na ktorom speváčka Celeste Buckingham predstavila svoju prvú knihu What do I do now? alebo Playlist môjho života. Adela Vinczeová sa chopila príjemnej úlohy a pokrstila speváčkinu publikáciu.