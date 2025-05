Adela Vinczeová prehovorila o životných skúsenostiach. Jej úprimné slová donútia mnohých zamyslieť sa

Jedna žena si dopraje k narodeninám kabelku, iná masáž, známa speváčka sa rozhodla pre niečo výnimočné. Vydala vlastnú knihu s názvom What Do I Do Now? alebo Playlist môjho života, ktorú najnovšie už aj pokrstila. A hoci spočiatku váhala a zdalo sa jej odvážne napísať autobiografiu v 30. rokoch, nakoniec do toho šla, no poňala to inak a urobila to cez svoje piesne. Aj tým je kniha, ktorá má našliapnuté na veľký úspech, unikátna. Stojí za ňou úspešná a múdra mladá žena, čo si myslí aj Adela, ktorá bola jednou z krstných mám knihy.

Účastníčka speváckej šou SuperStar Celeste Buckingham v týchto dňoch zažíva niečo, čo tu ešte nebolo. Pred dvomi dňami nastala očakávaná chvíľa a jej kniha sa dostala do predaja. Nechýbal ani krst, ktorého sa chopila moderátorka Adela Vinczeová a režisérka Mariana Čengel Solčanská. Práve tieto dve osobnosti si speváčka vybrala za krstné mamy, ako uviedol Šarm.

Ide o múdru ženu, ktorá na sebe pracuje

Prostredníctvom knihy What Do I Do Now? nahliadnu čitatelia nielen do Celestinho súkromia. Keďže ide o 30 príbehov tridsiatich skladieb, pričom ku každej uviedla, ako vznikla, spoznajú tiež bližšie jej tvorbu. Adela si doteraz pamätá na to, keď prvýkrát počula jej hlas ešte v časoch pôsobenia vo Fun rádiu.

„Možno dvakrát v živote sa mi stalo, že som počula pre mňa novú pieseň a povedala som si: Kto to je? Čo to je? Je to perfektné! Išlo o pesničku Run, run, run,” poznamenala mamička adoptívneho Maxíka a doplnila, že podľa nej má Celeste „svetové parametre”.

Nielenže naznačila, že ide o výbornú speváčku so zlatom v hrdle, ale obdivuje ju aj ako osobnosť. Ako dodala, je to „mimoriadne múdra, uprataná a stále sa viac upratujúca mladá žena”. Inak povedané, speváčka na sebe neprestala pracovať, a presne takí ľudia, ako je ona, si zaslúžia vlastnú knihu. Nezáleží pritom na veku. „Lebo to, že má niekto deväťdesiat rokov ešte neznamená, že sa aj upratal a niečo o živote pochopil. A niekto, kto má tridsať, mohol cez svoje skúsenosti, ktoré sú intenzívne, pochopiť toho oveľa viac,” ozrejmila Adela.

Celeste si vo svojom pomerne mladom veku prešla kadečím a nemožno povedať, že by toho bolo najmenej. „Pri písaní knihy som si uvedomila, že som toho zažila naozaj veľa za taký krátky čas,“ uviedla umelkyňa, ktorá pri písaní zalovila vo svojej pamäti a premýšľala o tom, čo všetko sa jej v živote udialo.

Mnohí sa s ňou stotožnia