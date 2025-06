Zostali samy sebou a odmietli sa zmeniť. Toto je 5 celebrít, ktoré nepodľahli hollywoodskym štandardom krásy

Spoločnosť má obrovskú moc. Hoci si to niektorí ani len neuvedomujú, sme pod jej nadvládou a pomaly, ale isto ovplyvňuje naše rozhodnutia, čo sa estetiky a krásy týka. Diktuje a uvádza trendy, ktoré by sme mali nasledovať a vyzdvihuje, čo práve letí. Je na každom, či tomu podľahne a dá si zväčšiť pery, lebo to dobre vyzerá alebo len nad tým mávne rukou. Podobne ako niektoré celebrity, ktoré denne zvládajú dvojnásobný tlak na svoju osobu pre vlastnú krásu, keďže sú stále na očiach. Hollywood vie, ako vyzerá krásna žena. Na druhej strane, niektoré osobnosti vedia, že sa nechcú zmeniť.

Klobúk dole pred niektorými celebritami, ktoré povedali rázne „nie“ estetickým úpravám tváre či tela a vydali sa na cestu za prirodzenosťou. A hoci im Hollywood vnucuje určité štandardy krásy, rozhodli sa budovať kariéru so svojím autentickým „ja“. Nasledujúce celebrity by si zaslúžili niečo podobné ako Oscara, jednoducho cenu za to, že sú silné a odvážne a nenechajú si diktovať, čo by mali robiť so svojím vzhľadom, ako uvádza Buzzfeed.

Pochopili, že v jednoduchosti je krása a hlavne, že je to všetko o sebavedomí, ktorého majú na rozdávanie. Nie je nič krajšie ako žena, ktorá si je vedomá svojej krásy prameniacej z iných hodnôt než tých vonkajších.

Kate Winslet

Flmová ikona by vedela rozprávať o negatívnych komentároch a „hejtoch“ smerujúcich na jej postavu. Jednu nepeknú poznámku si vypočula počas nakrúcania filmu Lee: Fotografka v prvej línii. „Nakrúcala som scénu, v ktorej Lee sedí na lavičke v bikinách… A jeden zo štábu prišiel medzi zábermi a povedal, že by som sa mala posadiť rovnejšie, lebo je mi vidieť brucho. Bolo to však zámerné,“ uviedla Kate Winslet v roku 2024 pre Harper’s Bazaar.

„Som hrdá na to, že na obrazovke vyzerám nedokonale, pretože na mojej tvári sa odzkadľuje život a na tom záleží. Nenapadlo by mi to zakrývať,“ poznamenala herečka z Titanicu, ktorá nechce podstúpiť žiadne kozmetické úpravy. S každým pribúdajúcim rokom sa cíti čoraz lepšie. Aj so svojimi vráskami.

Kirsten Dunst