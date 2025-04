Adela Vinczeová priznala, že prvýkrát vo svojom živote zažíva niečo, čo tu ešte nebolo. Spravila rázne rozhodnutie

Je skvelou moderátorkou, ktorá vie určité témy podať svojským spôsobom a so zmyslom pre humor. Niet divu, že bolo obdobie, keď sme ju často mohli vídať na televíznych obrazovkách a striedala jeden veľký projekt za druhým. Keď sa k tomu pridali iné akcie, na ktoré si ju ľudia a firmy volali, poriadne sa obracala a mala toho veľa. Prišlo však malé stvorenie menom Maxík a odrazu sa zmenili priority a hodnoty v jej živote.

Adoptívny synček priniesol do života Adely Vinczeovej a Viktora Vinczeho viac radosti, ale i povinností. Ako priznala známa moderátorka, odkedy má tento uzlíček radosti doma, je o niečo náročnejšie postarať sa oňho i o seba. Na druhej strane, pár si ho nevie vynachváliť a chce mu venovať maximálnu pozornosť. Preto ho zahŕňajú láskou, ktorú od biologických rodičov nedostal. Hlavne Adela má na Maxíka viac času, keďže väčšinu pracovných ponúk odmieta, ako uviedla v rozhovore so Sajfom vo FUN rádiu.

Konečne si môže vydýchnuť

Zdá sa, že si Adela užíva obdobie s Maxíkom, popri ktorom spomalila v práci. Časy, keď makala ostošesť, sa skončili. Povedala si dosť a zvoľnila tempo. „Prvýkrát v živote mám obdobie, že nemám pocit, že som v nejakom zhone,“ priznala moderátorka a spomenula zároveň eventy, pri ktorých sa jej vždy zvýši srdcový tep. Očividne má pred nimi rešpekt a sú pre ňu určitým stresovým aspektom.

Zároveň prezradila, ako vyzerá jej práca počas mesiaca a čo všetko vlastne robí. „Ja to mám tak zadelené, že raz za mesiac si natočím dve časti Trochu inak, raz až dvakrát za mesiac tu nahráme nejaké veci, mám raz za mesiac výjazd s chalanmi, máme tolkšou, to je super relax, to mám rada. Potom si dám jeden event a hotovo,“ odtajnila Adela. „A bum, 40-tisíc na účte,“ zasmial sa Sajfa a moderátorka s ním.

Aj napriek tomu, že si uvedomuje, že časy, keď má dostatok pracovných ponúk, sa môžu jedného dňa skončiť, chce mať voľnejšie. „Znie to hlúpo, ale odmietam drvivú väčšinu vecí a hovorím si pri každom odmietnutí, že príde čas, keď mi už nikto nenapíše. Ale aktuálne nechcem byť v tom strese, takže možno prvýkrát v živote, aj vďaka tomu, že sa Markíza trošku v tom mojom živote odplavila, som v takom normálnom nádychu aj výdychu,“ dodala Adela, ktorá má aspoň viac času na Maxíka.