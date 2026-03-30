Drsné slová o ženách: Tomáš z Mama, ožeň ma si nebral servítku pred ústa. Ľudia mu to nedarovali

Hoci v samotnej šou padajú rôzne hlášky, ktoré diváci len tak jednoducho nezabudnú, niektorí súťažiaci pokračujú s kontroverznými vyjadreniami aj mimo hlavných kamier.
Tomáš si získal pozornosť divákov už od prvých ukážok. Práve tam totiž zaznela jeho neznalosť geografie, keď netušil, kde sa nachádza Levoča, čím sa postaral o poriadny šok. 30-ročný Bratislavčan dokonca tvrdil, že o tomto meste počul prvýkrát, čo pripadalo divákom absurdné. Teraz Tomáš prijal pozvanie do AFTER SHOW, v ktorej TV JOJ spovedá jednotlivých účastníkov, a ľudia sa do neho po jeho vyjadreniach okamžite pustili.
Na kritiku už je zvyknutý
V tretej epizóde AFTER SHOW Tomáš rozoberal svoje pôsobenie v šou, život v Dubaji, ale tiež reakcie na sociálnych sieťach. O tých však bude musieť prísť porozprávať znova, keďže mu stačilo pár viet na to, aby dostal ďalšie a ešte pobúrenejšie ako tie posledné. Jeho vyjadrenia o ženách sa totiž nestretli s pochopením verejnosti.
Tomáš sa najprv vyjadril k tomu, že podľa jeho slov on a Lenka dostali po účinkovaní v šou najviac kritiky. „Ona možno za jej vystupovanie v televízii a ja možno za nejakú moju históriu alebo niektoré moje bývalé partnerky,“ povedal. Práve ony mali šíriť nenávisť v anonymných komentároch z falošných účtov spolu s jeho „nepriateľmi z minulosti, ktorým leží v žalúdku a vadí im, aký žije život“.
„Že som gej, že mám kúty, že mám zuby z Turecka… Ja už to poznám naspamäť. Každý deň to na mňa vybieha,“ vymenoval Tomáš typy komentárov, ktoré podľa jeho slov najčastejšie nachádza pod príspevkami s ním.
Zároveň priznal, že si všimol, že sa v komentároch ozýva množstvo žien, ktoré tvrdia, že im kedysi mal písať. „Ja som si otvoril ten profil a tie ženy som v živote nevidel. A akože úprimne, kebyže som si otvoril ich profil, tak by som im nikdy nenapísal. Alebo keby s nimi idem von, tak radšej by som šiel na druhej strane ulice,“ zhodnotil. Veľa ľudí sa na ňom vraj chce priživiť.
Kontroverzné vyjadrenia o ženách
To však nebolo to najviac poburujúce, čo k nežnému pohlaviu v tejto šou Tomáš povedal. Najviac komentovanou sa totiž stala ukážka, v ktorej hovorí o tetovaniach a pití alkoholu, pričom dokázal, že má dvojaký meter, keď ide o mužov a o ženy.
„Nepáči sa mi, keď je žena potetovaná. Za mňa je to ťažký lowcost (pozn. red. lacné). A tretia cenová skupina, keď má žena veľa tetovaní,“ prehlásil Tomáš práve v tejto časti epizódy, ktorá sa dostala na sociálne siete. On sám má pritom viaceré tetovania, no tvrdí, že v tomto by sa muži a ženy nemali porovnávať.
„Vieš, takisto, keď žena ide do baru a začne do seba hádzať poldecáky, tak si povieš, že ty kokos, to je nejaká chrapúnka. A keď chlap sa opije s chalanmi, tak sa na to pozerá inakšie,“ dodal účastník reality šou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Chalan, čo šiel do takejto reality show, hovorí o 3 cenovej,“ zhodnotil v komentároch neveriacky divák. „Minúta ticha za všetky potetované ženy, ktoré nemajú šancu u tohto kanca,“ smiala sa zas iná diváčka. „A preto si sám a ženy z 3 cenovej majú iní muži,“ odkázala mu druhá.
Ďalšia mu zas venovala ironický komentár: „Ja milujem chlapov, čo sa ožerú pod obraz boží a je to veľmi príťažlivé, dokonca si chodím do baru hľadať manžela (samozrejme pijem džús a sedím so zakrytými kerkami, aby som nebola lowcost) a sledujem na šrot rozbitých týpkov, zatiaľ čo si vravím: wow, ešteže to nie sú ženy, inak by vyzerali úplne tragicky, keď tu takto ožratí húkajú.“
Jeho slová mu vrátili aj muži, napríklad: „Celý rukáv na žene sa nepáči ani mne, ale nazvať ženy, ktoré si to dajú, tretia cenová skupina z teba robí ten tvoj spomínaný “ťažký lowcost”.“
Nahlásiť chybu v článku