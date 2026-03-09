Mama, ožeň ma ešte nezačala a už má hit: Diváci sa bavia na Tomášovi, ktorého neznalosť šokovala aj jeho mamu

Diváci sa jej dočkali – kultová šou Mama, ožeň ma odštartuje na JOJ-ke už dnes v pondelok 9. marca o 20:40. Teraz prichádza v modernejšej, autentickej podobe, ktorá reflektuje dnešné vzťahy, očakávania aj generačné rozdiely, a opäť ju sprevádza ikonický komentár Michala Hudáka.
Dokopy uvidia diváci 8 epizód s tým, že každá z nich bude mať dĺžku presne hodinu. Počas nich spoznajú mužov aj ženy, ktorí hľadajú lásku, pričom vyberať si budú môcť z troch nápadníkov, resp. nápadníčok. Nebude pritom záležať na veku či vzdialenosti ich bydliska. Stačí, ak sa zapáčia mame.
Prvé ukážky a moment, ktorý pobavil
Televízia už stihla predstaviť všetkých účastníkov šou ako aj ukázať prvé momenty, ktoré diváci na obrazovkách uvidia. Zo všetkých však divákov zatiaľ pobavil najviac jeden. V ňom je vidieť 30-ročného Tomáša z Bratislavy, ktorý je bývalý realitný maklér a pracoval tiež v Dubaji v požičovni luxusných aut. Ten si bude vyberať z trojice – 30-ročná Dominika, 26-ročná Katarína a 27-ročná Lenka.
Záber, ktorý divákov pobavil, pochádzal práve z konverzácie s Katkou, ktorá mu prezradila, že pochádza z Levoče, hoci teraz žije v Bratislave. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by Tomáš vedel, kde sa Levoča nachádza. Dokonca vraj o tomto meste počul prvýkrát v živote.
„Ak by chlapec nepoznal obec Haluzice, pochopil by som to, ale že za celý život nepočul o Levoči, to už haluz veru je… závideniahodný, všeobecný rozhľad,“ pobavil sa divák v komentároch. „Tak chlapec evidentne nebude „najostrejšia“ ceruzka v peračníku,“ skonštatoval druhý. Iná diváčka zas uznala, že tento okamih zachránil aspoň komentár moderátora. Napísala: „Super, že Hudák zase komentuje. Bude prča.“
Diváci si pritom všimli ďalší vtipný detail a to reakciu Tomášovej mamy. „Bože… mamka musela byť v tom okamihu hrdá,“ zhodnotila diváčka a ďalšia rovno upozornila: „Ten pohľad jeho mamy.“
Niektorí diváci sa pritom snažili Tomášovi poradiť, aby si to nabudúce už pamätal. Pýtali sa napríklad, či sa v škole neučil o Majstrovi Pavlovi z Levoče, alebo či nikdy nepočul skladbu Tam Okolo Levoči.
