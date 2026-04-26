Ženy viac masturbujú vo vzťahu, muži keď sú slobodní. Nová štúdia priniesla prekvapivé zistenia

Dana Kleinová
Zistili, že ak muž alebo žena neboli úplne spokojní so svojím sexuálnym životom, jednoducho ho vzali do vlastných rúk.

Ženy sú z Venuše a muži sú z Marsu. Vždy medzi týmito dvoma pohlaviami boli rozdiely a nová štúdia ukázala, že sa týkajú aj toho, kedy vyhľadávajú potešenie. 

Ako píše portál LADBible, existuje veľmi zrejmý dôvod, prečo ktokoľvek masturbuje, no vedci skúmali, či sú v hre aj iné faktory a aké ďalšie motivácie môžu existovať. Štúdia zameraná na britské návyky v oblasti masturbácie osvetlila rôzne motívy, ktoré vedú mužov a ženy k tomu, aby si dopriali chvíľku potešenia, či už sú zadaní alebo nie.

U oboch pohlaví má sebaukájanie inú funkciu

Výskum z minulého roka čerpal z výsledkov Britského národného prieskumu sexuálnych postojov a životného štýlu, ktoré naznačili, že masturbácia sa medzi Britmi stala bežnejšou od začiatku milénia do roku 2010. Vlastné závery o tom, či s tým má niečo spoločné rastúci vplyv internetu, si môžete vyvodiť sami, no štúdia priniesla aj zaujímavé zistenia o tom, prečo ľudia venujú pozornosť svojim intímnym partiám.

Vedci poznamenali: „Predchádzajúce dôkazy naznačujú, že masturbácia má u žien doplnkovú funkciu a u mužov kompenzačnú funkciu.“

V zásade staršie poznatky naznačovali, že muži sa oddávajú masturbácii, aby si vykompenzovali nedostatok sexuálnej aktivity, zatiaľ čo ženy tak robia popri aktívnom sexuálnom živote. Avšak pri hlbšom skúmaní výsledkov, nad rámec minulých predpokladov, vedci uviedli, že tieto staré predstavy „nemusia zostať v platnosti“, hoci v mnohých prípadoch sa pôvodné hypotézy potvrdili.

Súvislosť medzi aktívnym sexuálnym životom a masturbáciou

Uviedli: „Muži, ktorí uvádzali najvyššiu frekvenciu pohlavného styku, mali nižšiu pravdepodobnosť, že uviedli masturbáciu v uplynulom mesiaci, zatiaľ čo u žien s vyššou frekvenciou styku bola pravdepodobnosť masturbácie v uplynulom mesiaci vyššia.“

V podstate muži, ktorí majú veľa sexu, nemasturbovali tak často, zatiaľ čo ženy, ktoré mali častý sex, áno. Vedci poznamenali, že to môže byť preto, že „sexuálne aktívnejšie a liberálnejšie ženy“ vnímali masturbáciu ako súčasť „širšieho sexuálneho repertoáru“.

Napriek tomu predstava, že muži a ženy sú v otázke masturbácie na úplne inej vlne, neplatí vždy, pretože mnohí páni aj dámy mali na sebauspokojovanie rovnaké dôvody.

Vzali problém do vlastných rúk

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac