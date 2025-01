Muž vďaka džúsu za 4,80 eura vyhral 300 miliónov eur: Neuveríte, vďaka akej bizarnej náhode sa mu to podarilo

Predstavte si, že sa rozhodnete do obchodu vrátiť pomarančový džús za takmer 5 eur, a namiesto toho sa z vás stane milionár. Znie to ako scéna z filmu? No skutočne sa to stalo, jednému mužovi z New Jersey menom Tayeb Souami.

Tayeb Suomi sa v roku 2018 stal milionárom doslova cez noc. Teyeb bol v tom čase otcom dvoch detí, ktorý pracoval ako obyčajný dovozca potravín. Žil veľmi skromne a snažil sa šetriť každé euro, ako uvádza web Unilad.

Jedného dňa kúpil fľašu džúsu za približne 4,80 eura, čo jeho manželke prišlo priveľa, preto ho poslala džús vrátiť späť do obchodu. Pri vstupe do obchodu však jeho pozornosť upútala reklama na najnovší Powerball jackpot, a tak si povedal, že skúsi šťastie.

Tayeb si kúpil dva žreby do lotérie a na druhý deň zistil, že jeden z nich je výherný. Muž tak úplnou náhodou vyhral neuveriteľných 300 miliónov eur.

Tayeb sa po výhre médiám zdôveril, že vyhraté peniaze použije na vysokoškolské štúdium pre svoje dve deti, ktoré mali v tom období 17 a 20 rokov. Muž odvtedy tvrdí, že: „miluje pomarančový džús.“ Kto by ho nemiloval, keby mu priniesol rozprávkovú výhru?