Vracia úder. Tomáš z Mama, ožeň ma podáva na Mišku po jej šokujúcom odhalení trestné oznámenie

Tomáš, prezývaný ako Legolas, sa rýchlo stal favoritom divákov šou Mama, ožeň ma. V šou si vyberal z troch žien – Mišky, Viktórie a Heidi. V priebehu relácie mal pritom azda najbližší kontakt s Miškou, no zdá sa, že po odvysielaní šou o ňom zistila veci, ktoré ju donútili prehodnotiť všetko, čo si o ňom myslela.
Miška pred dvoma dňami zverejnila na sociálnej sieti video s titulom „Tomáš moralista“, pričom ho označila za klamára a na správach, ktoré posielal nemenovanej žene, chcela ukázať, ako sa vraj skutočne správa k ženám.
„Tomáš, aj toto ťa naučil dedko?“ pýtala sa v úvode Miška a následne za sebou ukázala snímky obrazoviek správ medzi Tomášom a ženou, ktorej mal písať, či si nechce privyrobiť „fajkou“. Neznáme dievča mu následne odpísalo „Uvedomuješ si vôbec, čo píšeš?“, na čo mal Tomáš odpísať „Sa nerob. Dobre všetci vieme, že si ku**a.“
„Je naozaj obdivuhodné, že práve tento človek moralizuje v každom jednom podcaste o živote a správnych hodnotách, a pritom tuto naozaj môžeme vidieť, ako sa skutočne správa k ženám. Urobte si názor sami,“ následne zhodnotila Miška.
V komentároch pod jej videom sa nazbierali protichodné reakcie, pričom jedna skupina ľudí tvrdila, že správy sú buď vytvorené umelou inteligenciou alebo vytrhnuté z kontextu, zatiaľ čo druhá skupina im verila a odkazovala Tomášovi, že sa „pekne vyfarbil“.
Podáva trestné oznámenie
Netrvalo dlho a na celú kauzu zareagoval aj samotný Tomáš. Ten pre TV JOJ vysvetlil, že sa nehodlá obhajovať, keďže bol v toxickom vzťahu a zúfalo sa z neho chcel dostať von, preto spravil takýto radikálny krok.
„Vymyslel som si niečo takéto. Jednoducho som potreboval odseknúť takúto ženu od seba a ja som jej napísal takéto veci len preto, aby si ma zablokovala. Zablokovala si ma a potom som už mal kľud. Vyvinul som sa ďalej… Je to šesť rokov staré. A je to pre mňa uzavretá kapitola,“ priznal Tomáš. Objasnil tak identitu ženy, ktorej tieto správy poslal, a zároveň tak potvrdil, že sú skutočné.
Následne venoval odkaz Miške, keďže sa rozhodol, že toto osočovanie nenechá len tak. Uviedol: „Bola to súkromná správa a tá sa nesmie zverejňovať. Budem to riešiť cez políciu, ak nie, tak súdne. To sa nerobí. Keď už, tak už a musí byť potrestaná…Miške odkazujem, že trestné oznámenie.“
