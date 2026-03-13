Namiesto romantiky problém pre štáb: Účastník Mama, ožeň ma nezvládol situáciu, spôsobil škodu 800 eur

Foto: TV JOJ

Nina Malovcová
Účastník šou Mama, ožeň ma nezvládol alkohol, po incidente riešili škodu 800 eur.

Reality šou Mama, ožeň ma prináša na obrazovky nielen romantické stretnutia a snahu o získanie partnerky, ale občas aj situácie, ktoré tvorcovia určite neplánovali. Jeden z účastníkov totiž počas natáčania nezvládol alkohol a večer sa skončil nepríjemným incidentom.

Na udalosť upozornil portál JOJ. V centre pozornosti sa ocitol jeden z mužov, ktorí sa v šou uchádzajú o srdce účastníčky Jarky. Jeho správanie po konzumácii alkoholu však spôsobilo problémy, ktoré musel riešiť štáb.

Alkohol spôsobil nepríjemnú situáciu

Účastník Emanuel si počas natáčania doprial alkohol, hoci podľa všetkého po dlhšom čase. Práve preto naň jeho organizmus reagoval oveľa silnejšie, než pôvodne pravdepodobne očakával. Situácia sa postupne vyhrotila a Emanuel skončil v produkčnom vozidle. Práve tam došlo k incidentu, po ktorom musela produkcia riešiť následky. Vozidlo si vyžiadalo dôkladné čistenie a celková škoda sa vyšplhala približne na 800 eur.

Foto: TV JOJ

Keď sa ukázalo, že Emanuel celú situáciu nezvláda, zasiahli členovia štábu. Produkčný kontaktoval producenta a spoločne zabezpečili, aby sa účastník dostal do bezpečia. Napokon ho museli odniesť a uložiť spať, aby sa z celej situácie spamätal. Natáčací deň sa tak pre časť tímu skončil úplne inak, než pôvodne plánovali.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac