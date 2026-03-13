Namiesto romantiky problém pre štáb: Účastník Mama, ožeň ma nezvládol situáciu, spôsobil škodu 800 eur

Reality šou Mama, ožeň ma prináša na obrazovky nielen romantické stretnutia a snahu o získanie partnerky, ale občas aj situácie, ktoré tvorcovia určite neplánovali. Jeden z účastníkov totiž počas natáčania nezvládol alkohol a večer sa skončil nepríjemným incidentom.
Na udalosť upozornil portál JOJ. V centre pozornosti sa ocitol jeden z mužov, ktorí sa v šou uchádzajú o srdce účastníčky Jarky. Jeho správanie po konzumácii alkoholu však spôsobilo problémy, ktoré musel riešiť štáb.
Alkohol spôsobil nepríjemnú situáciu
Účastník Emanuel si počas natáčania doprial alkohol, hoci podľa všetkého po dlhšom čase. Práve preto naň jeho organizmus reagoval oveľa silnejšie, než pôvodne pravdepodobne očakával. Situácia sa postupne vyhrotila a Emanuel skončil v produkčnom vozidle. Práve tam došlo k incidentu, po ktorom musela produkcia riešiť následky. Vozidlo si vyžiadalo dôkladné čistenie a celková škoda sa vyšplhala približne na 800 eur.
Keď sa ukázalo, že Emanuel celú situáciu nezvláda, zasiahli členovia štábu. Produkčný kontaktoval producenta a spoločne zabezpečili, aby sa účastník dostal do bezpečia. Napokon ho museli odniesť a uložiť spať, aby sa z celej situácie spamätal. Natáčací deň sa tak pre časť tímu skončil úplne inak, než pôvodne plánovali.
