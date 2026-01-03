Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni

Plánuje si jedálniček, varí pre seba a svoju trojčlennú rodinu chutné, vyvážené a oku lahodiace jedlá na niekoľko dní dopredu a snaží sa chodiť na nákup potravín iba raz za týždeň. Vďaka týmto vedomým rozhodnutiam šetrí čas aj peniaze. Slovenku, ktorá si hovorí Agát to vie, si obľúbilo na sociálnych sieťach množstvo ľudí, pre ktorých je inšpiráciou.
Mesačný nákup potravín Agát stojí približne 300 eur, a to predovšetkým vďaka systému, s akým k nemu pristupuje. Nekupuje zbytočnosti a vyhľadáva akcie. „Veľmi veľa pečiem. Namiesto toho, aby som každý týždeň kúpila tri kilá múky, kúpim ich naraz aj 20, keď je to výhodné. Potom z nich pečiem, kým sa neminú,“ prezradila nám v rozhovore.
Prečo ste začali pre svoju rodinu pripravovať jedlo na viac dní dopredu a ako dlho už takto fungujete? Pre koľko členov varíte?
Už je to asi päť rokov, odkedy som zistila, že to takto môže fungovať a aj to funguje. Mávam rôzne obdobia, keď skúšam rôzne veci, ale vždy svoju nedeľu začínam v kuchyni, aby som si odľahčila prácu na najbližší týždeň. Varím pre dvoch dospelých a jedno dvojročné dieťa.
Aký názor má na to váš manžel?
Môj manžel je veľký nadšenec môjho varenia, a tiež jednoduchého balenia obedov do práce. Pri plánovaní jedálnička vždy zohľadňujem aj jeho chute a želania. Občas mi ženy píšu komentáre typu „môj manžel by také jedlo vyhodil z okna“, ale už sa nad nimi ani nepozastavujem, skôr samu seba poteším, že som sa zrejme vydala lepšie ako ony.
Koľko času vám takýto nedeľný meal prep (varenie vopred) zaberie a ako funguje? Na koľko dní najviac ste si dopredu pripravili jedlo?
Štandardne týmto varením strávim čas medzi raňajkami a obedom v nedeľu doobeda. Niekedy to celé stihnem za tri hodiny, inokedy prekročím aj štyri, záleží, aké náročné recepty a koľko typov jedál si naplánujem.
Mala som zamestnanie, v ktorom som občas pracovala 6 dní za sebou, vtedy som varila viac jedál, a tie, ktoré sa mali jesť posledné dva – tri dni som zmrazila. Vo všeobecnosti mám ale s mrazením jedla zmiešané skúsenosti, a tak radšej využívam na skladovanie chladničku, aj keď na menší počet dní.
Koľko „krabičiek“ spravidla zvyknete pripraviť? Ako vyzerá vaša chladnička?
Pripravujem štyri krabičky pre každého člena domácnosti – obedy na štyri dni. Okrem toho zvyknem chystať aj pečivo a niečo sladké, občas pridám nátierku či šalát k pečivu. Tiež robím domáci kefír a kombuchu. Chladnička vyzerá podľa toho, aký je deň v týždni. V sobotu je plná surovín, v nedeľu krabičiek, ktoré počas týždňa ubúdajú.
Aké má pre vás meal prep najväčšie výhody?
Jednoznačne je to výhoda času, ktorý cez týždeň nemusím tráviť v kuchyni, aby sme mali na stole plnohodnotné a vyvážené jedlo. Tiež si dosť užívam, že ma potom pár dní nečaká ani žiadne veľké umývanie riadu. A má to aj ekonomickú výhodu. Vďaka plánovaniu jedál nakupujeme naozaj len to, čo spotrebujeme a je to na konci mesiaca veľká úspora.
Niekto by mohol tvrdiť, že jedlo chutí najlepšie čerstvo uvarené. Aký je na to váš názor? Nestáva sa vám, že dostanete chuť na niečo iné, než je práve „na pláne“?
Niekto by to tvrdiť mohol a ja by som mu aj verila, že mu čerstvé chutí najlepšie. Ja sama niektoré jedlá už neobľubujem po zohriatí – ale to sú presne tie jedlá, ktoré nevarím vopred. Napríklad moje obľúbené bryndzové halušky sú najlepšie hneď po uvarení a preto ich robievam v piatok alebo v sobotu, keď už krabičky nemáme. Jedlá s omáčkou, polievky, guľáše, karí, prívarky, to všetko je podľa mňa ešte trochu lepšie, keď to odleží v chladničke.
Že by som mala chuť na niečo iné, ako mám uvarené, sa stáva zriedka. Varím predsa tak, aby mi jedlo chutilo a tešila som sa naň.
Vaše jedlá vyzerajú vynikajúco už len prostredníctvom videí. Ako ste si vybudovali vzťah k vareniu a pečeniu?
Viem, že oči jedia, tak sa snažím, aby jedlo okrem toho, že dobre chutí a vonia, aj vyzeralo k svetu. Vzťah k vareniu a pečeniu som si našla veľmi prirodzene – cez môj pozitívny vzťah k jedeniu. Piecť som začala už celkom skoro, prvé bublaniny som vypekala už v desiatich rokoch. Varenie ma dlho až tak nezaujímalo, kým som k nemu trochu nepričuchla v kuchyni v skautskom tábore. Stravníkov je tam veľa, každá ruka v kuchyni sa hodí, hlavne, keď nemáte poruke žiadneho elektronického pomocníka. Najprv som pomáhala iba šúpať zemiaky a o pár rokov som v skautskej kuchyni už vymýšľala jedálničky či organizovala prácu.
Samozrejme, keď som sa osamostatnila od rodičov a začala som variť pre seba a vtedajšieho priateľa (teraz už manžela), naučila som sa toho v kuchyni veľa.
Čo najradšej pripravujete? Na aké jedlo ste dostali najviac ohlasov?
Zakladám si na tom, aby som vždy varila to, čo mi chutí. Potom je celá cesta k cieľu radostná. Mávam obdobia, keď si naschvál vyberám náročnejšie výzvy, ktoré sú veľmi prácne a viem, že ma posunú ďalej. A potom mávam obdobia, keď sa spolieham na overenú klasiku, pretože potrebujem šetriť energiu na niečo iné. Varenie ma však baví v každom prípade. Najčastejšie varím rôzne omáčkové jedlá, aj slovenskú klasiku vo forme prívarkov, guľášov, kapusty na všetky spôsoby, ale rada sa inšpirujem aj vo svetovej kuchyni. Máme radi aj mexické, indické či východoázijské chute.
Najviac ohlasov, to je taká neurčitá kategória. Veľa ohlasov dostávam na jedlá, ktoré pripravujem pre väčšie skupiny ľudí. Myslím si, že najviac bodujú všetky možné druhy môjho kysnutého pečiva, v tom sa naozaj vyžívam – vianočky, buchty, rožteky, kysnuté koláče, chleby, žemle, bagety…
Aké jedlá by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli začať s týmto spôsobom varenia, no netušia, akých receptov sa chytiť?
To čo chutí mne, nemusí chutiť každému, preto by som neodporučila konkrétny recept, ale možno cvičenie na predstavivosť. Popremýšľajte nad jedlom, ktoré dokážete uvariť a vždy vám chutí. Predstavte si ho ohriate na druhý deň z chladničky. Ak sa vám stále zbiehajú slinky, už viete, čím začať.
Ako vznikol účet „Agát to vie“ a s akými najčastejšími zvedavými otázkami od sledovateľov sa stretávate?
Začiatkom pandémie som bola prváčka na vysokej škole. V čase prvých karanténnych opatrení, keď sme ešte netušili, že výučba sa môže presunúť online, som zažívala oddychové dni u rodičov a každý deň som niečo piekla alebo varila. Veľmi som si to užívala. A keďže času som zrazu mala viac, začala som si spisovať recepty. Vtedy som sa rozhodla, že rozbehnem web. Natáčanie videí, ktoré poznáte, prišlo až o pár rokov neskôr. Prvé video z prípravy jedla som natočila len tak pre radosť, ale malo celkom pôsobivé ohlasy, tak som v tom pokračovala. Teraz točím video z prípravy jedla každú nedeľu už skoro dva roky.
Sledovatelia sa najčastejšie pýtajú na recepty alebo postupy. Tiež sa často zaujímajú o spôsob skladovania, ako to robím, že mi jedlo vydrží čerstvé štyri dni. Myslím, že za to môže niekoľko faktorov – naozaj nízka teplota v chladničke (4 °C), to, že jedlá po uvarení nikdy nestoja na izbovej teplote dlhšie ako jednu – dve hodiny, a tiež to, že sú vzduchotesne uzavreté.
Vo svojich videách zvyknete ukazovať aj vaše týždenné výdavky za nákup potravín. Koľko ste zaplatili za takýto nákup najmenej? Chodíte do obchodu striktne len raz za týždeň?
