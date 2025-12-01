Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Sama som bola prekvapená, z akého mála dokážem plnohodnotne vyžiť.

Ak si chcete našetriť nejaké tie peniaze, mnohí ako prvý krok odporúčajú pozrieť sa detailnejšie na svoje výdavky a okresať tie, bez ktorých dokážete bez problémov prežiť. Urobila som to a zistila, že každý deň míňam niekoľko eur na nákupy drobností, ktoré vlastne ani nepotrebujem. Rozhodla som sa preto mesiac nenakupovať nič okrem základných potravín. Stanovila som si pravidlá, vďaka ktorým som ušetrila niekoľko desiatok eur, ktoré som inak len tak „vyhadzovala do luftu“. Ale nebolo to vôbec jednoduché a urobila som niekoľko chýb. 

Zbytočne som prichádzala aj o viac ako 100 eur mesačne

Pri detailnejšom skúmaní svojho rozpočtu som prišla na to, že množstvo peňazí sa mi z peňaženky len tak rozkotúľa preto, lebo nemám zavedený žiadny systém v nakupovaní, chodím do obchodu príliš často a každý deň utrácam peniaze za nezdravé „snacky“, ktoré si doprajem len tak „pre radosť“– čo vlastne nedáva zmysel. Zároveň mi vadilo, že chodenie na nákup potravín 3 – 4-krát do týždňa mi žerie veľa času. Povedala som si dosť. No zo začiatku to nešlo vôbec hladko.

Najviac peňazí som vyhadzovala na mininákupy – každý jeden deň som doobeda počas práce chodila do obchodu alebo do pekárne, kde som nechala v priemere 3 – 5 eur. Často som si dopriala nejaký „dezert“ v podobe sladkosti alebo energetického nápoja aj poobede, priemerne za 1 euro. Za týždeň som takto utratila asi 25 eur, čo za štyri týždne vychádza na 100 eur. O ďalšie peniaze som prichádzala tým, že v mojich nákupoch chýbala systematickosť a namiesto varenia kvalitného jedla aj na viac dní som si vždy pripravovala niečo nové, na čo som mala práve chuť. A keď ma takáto chtivosť prepadla, musela som, samozrejme, navštíviť obchod a oplieskať ďalšie peniaze.

Stanovila som si teda pravidlá, vďaka ktorým som vedela, že za mesiac ušetrím desiatky eur:

  • chodiť na veľký nákup do supermarketu iba raz za týždeň
  • vyhýbať sa menším každodenným nákupom v potravinách
  • variť si obed na každý deň
  • snažiť sa stravovať zdravšie – menej sladkostí, polotovarov a energetických nápojov
  • zároveň sa neobmedzovať a tešiť sa z chutného jedla

1. týždeň

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • čo som si kupovala v obchode počas veľkého nákupu raz za týždeň;
  • koľko som za tieto nákupy potravín platila;
  • ako vyzeral jedálniček môjho obedového menu;
  • čo bolo pre mňa pri tejto výzve najťažšie a v čom som zlyhala, no poučila sa;
  • koľko peňazí som ušetrila;
  • aké najväčšie plusy pre mňa výzva mala;
  • čo som si z nej odniesla.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

