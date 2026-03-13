22-ročný muž si postavil dom len za necelých 2 600 eur. Cestuje v ňom po celej krajine

Žije si svoj americký sen po svojom. Miesto naháňania sa za kariérou a kúpou luxusného domu sa rozhodol postaviť si dom vlastnoručne a precestovať v ňom celú krajinu. Spoločnosť mu robí len jeho štvornohý „parťák“.
22-ročný muž menom Seth, ktorý pochádza z Tennessee v USA, si postavil minidom za 3 000 dolárov, čo je v prepočte necelých 2 600 eur. Minidom pripevnil na svoj pikap a spolu so svojím psom cestuje po celej Amerike, píše New York Post.
O tom, ako si postavil dom na korbe svojho nákladiaka, aby mohol bývať bez nájmu a cestovať po krajine, natočil virálne video na TikToku, kde vystupuje pod prezývkou @thesaucyseth.
Pohodlie vymenil za nezávislosť
Minidom pre seba a svoju sučku Stellu začal stavať minulý rok v januári. Podarilo sa mu 1,2 metra širokú korbu Fordu Ranger z roku 2003 premeniť na izolovaný domček, ktorý si vyrobil svojpomocne.
Podľa vlastných slov tak chcel vymeniť pohodlie za nezávislosť. Stal sa z neho novodobý nomád, ktorý žije dobrodružný život na cestách, a nie každodennú rutinu.
O tom, že Sethov život je skutočne dobrodružný, svedčí aj jeho zážitok s medveďom. Jedno ráno na Aljaške sa totiž zobudil na to, že medveď chodí okolo jeho karavanu a čuchá ho. Našťastie sa Sethovi, Stelle ani autu nič nestalo.
Miluje život nomáda
Tvrdí, že svoj nový život si zamiloval. Páči sa mu, že sa môže zobudiť do východu slnka na pobreží a že varí večeru pri západe slnka ďaleko od civilizácie. Jednoducho miluje slobodu, ktorú vďaka tomu získal.
Svoj nomádsky spôsob života zatiaľ neplánuje ukončiť. Aj napriek tomu, že aktuálne žije v karavane, pretože auto, na ktorom mal postavený dom, sa pokazilo. Do budúcna by však chcel kúpiť pozemok, na ktorom si postaví stálu chatu.
