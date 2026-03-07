Ľudia si vymieňajú tipy na nezvyčajné výlety na Slovensku. O väčšine miest ste pravdepodobne nikdy nepočuli

Foto: interez.sk

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Aké je najzvláštnejšie miesto na Slovensku, kde ste boli?

Radi cestujete mimo turistických trás? Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom sa Slováci delia o svoje tipy na nezvyčajné miesta v našej krásnej krajine. Inšpirujte sa.

Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí @Ratyce, položil diskutujúcim otázku: Aké je najzvláštnejšie miesto na Slovensku, kde ste boli?

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Cestovateľ, ktorý navštívil takmer 100 krajín, tvrdí, že najlepšou destináciou je naša susedná krajina
2.
Poznáme najkrajšie mesto na Slovensku. Zabudnite na Bratislavu, ľudia sa zhodli až na štyroch
3.
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Zobraziť všetky články (97)

„Nemyslím klasiky ako Tatry, ale fakt čudné alebo zabudnuté miesta. Niečo, čo ste objavili úplnou náhodou. Napríklad opustená budova v lese, nejaký divný pamätník, dedina s 3 domami, socha niekde v poli bez vysvetlenia, alebo miesto, kde ste mali pocit, že tam nemáte byť. Pridajte aj fotky, ak máte, alebo napíšte, čo vás prekvapilo. Chcem si spraviť zoznam na výlety cez leto, niečo mimo turistických trás,“ dodal.

Inšpirujte sa zaujímavými tipmi aj vy

Ľudia o tom v komentároch začali okamžite diskutovať a podelili sa aj o svoje tipy na netradičné miesta na Slovensku.

„Nová Sedlica, budeš mať pocit, že si na konci sveta, pekná príroda a krásna nočná obloha.“

„Región Gemer – technické polorozpadnuté pamiatky, mestá, ktoré vyzerajú rovnako už 50 rokov, polorozpadnuté dediny a mestá ako z The Last of Us.“

„Stará kotolňa v Pinelke nad Pezinkom, má to Černobyľ „vibe“, v kuse tam hučí vietor a búcha sklo. Sú tam hocijaké laboratórne veci rozhádzané, že máš pocit, že tam robili experimenty na ľuďoch.“

„Roztoky, okres Svidník, je tu najtmavšia obloha na Slovensku,“ radia mu ľudia.

Foto: interez.sk

V komentároch sa však objavili aj tipy ako napríklad: Stred sveta a vesmíru vo Vrbovom, Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, prapodivná mystická veža pri Sninských rybníkoch, Vozokanský lev, starý kostolík v Sedmerovciach, ale aj Františkova Huta, z ktorej sme vám už priniesli reportáž.

Františkovu Hutu nájdete neďaleko Trstenej a hoci ju obklopuje divoká príroda, sama je monumentálnym svedkom industriálnej minulosti Oravy. Je to miesto, ktoré dýcha históriou a tajomstvami. Táto budova z diaľky vyzerá ako dávnoveký kláštor, no keď sa priblížite, uvidíte zvyšky stien z tehál, ktoré kedysi patrili k veľkolepej železiarni založenej v prvej polovici 19. storočia, ktorá slúžila na spracovanie železnej rudy, kým technológia a doba nepostúpili a neodsunuli ju do histórie.

A čo by ste mu poradili vy?

My by sme mu možno ešte poradili nenápadný kostolík v Ludrovej na Liptove, ktorý má podľa legiend ukrývať vzácny poklad, no spájajú sa s ním aj iné mysteriózne príbehy, viac sa dočítate na tomto odkaze. Za návštevu však rozhodne stojí aj liečivé jazierko v Rojkove, údajne najkrajší slovenský vodopád v Lúčkach, Obrova cesta v Ružomberku či Archeoskanzen Havránok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poznáme najkrajšie mesto na Slovensku. Zabudnite na Bratislavu, ľudia sa zhodli až na štyroch

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac