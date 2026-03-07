Ľudia si vymieňajú tipy na nezvyčajné výlety na Slovensku. O väčšine miest ste pravdepodobne nikdy nepočuli

Radi cestujete mimo turistických trás? Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom sa Slováci delia o svoje tipy na nezvyčajné miesta v našej krásnej krajine. Inšpirujte sa.
Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí @Ratyce, položil diskutujúcim otázku: Aké je najzvláštnejšie miesto na Slovensku, kde ste boli?
„Nemyslím klasiky ako Tatry, ale fakt čudné alebo zabudnuté miesta. Niečo, čo ste objavili úplnou náhodou. Napríklad opustená budova v lese, nejaký divný pamätník, dedina s 3 domami, socha niekde v poli bez vysvetlenia, alebo miesto, kde ste mali pocit, že tam nemáte byť. Pridajte aj fotky, ak máte, alebo napíšte, čo vás prekvapilo. Chcem si spraviť zoznam na výlety cez leto, niečo mimo turistických trás,“ dodal.
Inšpirujte sa zaujímavými tipmi aj vy
Ľudia o tom v komentároch začali okamžite diskutovať a podelili sa aj o svoje tipy na netradičné miesta na Slovensku.
„Nová Sedlica, budeš mať pocit, že si na konci sveta, pekná príroda a krásna nočná obloha.“
„Región Gemer – technické polorozpadnuté pamiatky, mestá, ktoré vyzerajú rovnako už 50 rokov, polorozpadnuté dediny a mestá ako z The Last of Us.“
„Stará kotolňa v Pinelke nad Pezinkom, má to Černobyľ „vibe“, v kuse tam hučí vietor a búcha sklo. Sú tam hocijaké laboratórne veci rozhádzané, že máš pocit, že tam robili experimenty na ľuďoch.“
„Roztoky, okres Svidník, je tu najtmavšia obloha na Slovensku,“ radia mu ľudia.
V komentároch sa však objavili aj tipy ako napríklad: Stred sveta a vesmíru vo Vrbovom, Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, prapodivná mystická veža pri Sninských rybníkoch, Vozokanský lev, starý kostolík v Sedmerovciach, ale aj Františkova Huta, z ktorej sme vám už priniesli reportáž.
Františkovu Hutu nájdete neďaleko Trstenej a hoci ju obklopuje divoká príroda, sama je monumentálnym svedkom industriálnej minulosti Oravy. Je to miesto, ktoré dýcha históriou a tajomstvami. Táto budova z diaľky vyzerá ako dávnoveký kláštor, no keď sa priblížite, uvidíte zvyšky stien z tehál, ktoré kedysi patrili k veľkolepej železiarni založenej v prvej polovici 19. storočia, ktorá slúžila na spracovanie železnej rudy, kým technológia a doba nepostúpili a neodsunuli ju do histórie.
A čo by ste mu poradili vy?
My by sme mu možno ešte poradili nenápadný kostolík v Ludrovej na Liptove, ktorý má podľa legiend ukrývať vzácny poklad, no spájajú sa s ním aj iné mysteriózne príbehy, viac sa dočítate na tomto odkaze. Za návštevu však rozhodne stojí aj liečivé jazierko v Rojkove, údajne najkrajší slovenský vodopád v Lúčkach, Obrova cesta v Ružomberku či Archeoskanzen Havránok.
