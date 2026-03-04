Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Foto: osobný archív Anny Márie

Klaudia Oselská
V záhrade majú fínsku saunu aj prírodné kúpacie jazierko.

Vytvorili si svoju vlastnú oázu pokoja. Ich netradičný dom a malý wellness svet vedľa neho pôsobia ako raj. Mladý pár z východného Slovenska je inšpiráciou, ako spomaliť v dnešnom uponáhľanom svete a vybudovať si skutočne harmonický domov. 

Anna Mária spolu s partnerom žijú vo fínskom zrube na severovýchode Slovenska. V záhrade majú ohnisko, fínsku saunu aj prírodné jazierko, ktoré využívajú celoročne. V lete sa v ňom kúpu, na jeseň a na jar otužujú, no a v zime korčuľujú.

Svoj život v zrube s kúpacím jazierkom, záhradníčenie a jednoduchosť pomalého života dokumentuje na svojom instagramovom profile annmariemylife.

Foto: osobný archív Anny Márie

Anna Mária nám v rozhovore opísala, ako prebiehala výstavba fínskeho zrubu a prírodného kúpacieho jazierka, a tiež nám prezradila, koľko ich to stálo.

Prečo ste sa rozhodli pre fínsky zrub namiesto klasického domu?

K fínskym zrubom sme prišli úplne náhodne. Keď sme premýšľali nad stavbou domu, dostal sa nám do ruky katalóg s modelmi zrubov. Boli sme prekvapení aj očarení zároveň. Do toho momentu sme si zrubové bývanie predstavovali len ako to naše tradičné, slovenské, guľatinové. Fínske zrubové bývanie je však moderné a minimalistické.

Celá myšlienka bývania v drevenom dome nám učarovala dizajnom, použitím materiálu, udržateľnosťou aj ich filozofiou. Vo Fínsku využívajú drevo ako základný stavebný materiál nielen pre domy, ale aj pre školy či administratívne budovy. Je to časovo nenáročné, materiálovo dostupné a podľa Fínov aj zdravšie bývanie. Boli sme si pozrieť niekoľko fínskych drevených stavieb na Slovensku, aby sme si to mohli „ohmatať“, a to nás v našom rozhodnutí utvrdilo.

Ako prebiehala samotná výstavba? Koľko trvala od začiatku po finálne bývanie?

Ešte predtým, ako dorazil samotný dom, sme pripravili základy. Dom prišiel rozložený na jednotlivé hranoly aj s návodom, ako ho poskladať. Bolo to doslova ako lego, kúsok po kúsku sa ukladal a zasúval do seba ako skladačka.

Pustila sa do toho miestna tesárska firma, ktorá ho mala hotový za týždeň aj so strechou a s osadenými oknami. Následne už pokračovali interiérové práce, ako kúrenie, elektrina, poter či priečky. Práve táto časť trvala oveľa dlhšie, ako samotná stavba.

Od prvého výkopu základov až po posledný kus nábytku a finálne nasťahovanie prešli dva roky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Maria (@annmariemylife)

V čom vidíte hlavné rozdiely medzi fínskym zrubom a klasickým murovaným domom?

Okrem základného rozdielu v použitých materiáloch vidím rozdiel najmä v tom, ako sa dom „správa“. Drevo si skvelo poradí s vlhkosťou, prirodzene ju nasáva aj vypúšťa. Tvorí tak v interiéri skvelú mikroklímu. Je pravda, že po architektonickej stránke poskytuje zrub menšiu variabilitu, pôsobí však teplo a útulne.

Rozdiel je aj v údržbe. Drevený dom totiž občas potrebuje náter s UV ochranou, keďže drevo reaguje na vonkajšie podmienky. Viac ráz som už dostala otázku, ako náš dom zvláda tuhé slovenské zimy, ale keďže ide o fínsku stavbu, slovenské zimy nášmu domu naozaj nerobia problém.

Aký je približný rozpočet na fínsky zrub podobný tomu vášmu?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aký je rozpočet na fínsky zrub;
  • aké výhody má prírodné jazierko oproti klasickému bazénu;
  • ako prebiehala výstavba kúpacieho jazierka a koľko to stojí;
  • ako vyzerá starostlivosť o prírodné kúpacie jazierko;
  • aké rady by Anna Mária dala ľuďom, ktorí uvažujú o fínskom zrube či prírodnom jazierku;
  • ako často využívajú fínsku saunu vo svojej záhrade a ako sa o ňu starajú.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

