Zvrat v prípade Karlosa Vémolu: Zápasník mal po zadržaní skončiť s bolesťami v nemocnici, ozvala sa aj jeho manželka

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Drogová kauza Karlosa Vémolu má nový vývoj.

Počas vianočných sviatkov došlo k zadržaniu českého zápasníka Karlosa Vémolu. Polícia ho obvinila z mimoriadne závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu. Krátko nato sa objavili aj informácie o jeho vážnom zdravotnom stave, pre ktorý mal skončiť v nemocnici.

O udalostiach informoval český portál Blesk, ktorý priniesol podrobnosti o zásahu polície aj zdravotnom stave zápasníka.

Zásah URNA a obvinenie z drogovej trestnej činnosti

V utorok zasiahla proti Karlosovi Vémolovi v Prahe na Zbraslavi zásahová jednotka URNA. Policajti ho zadržali a následne ho odviezli do jeho domu v Měcheniciach, kde vykonali domovú prehliadku. Odtiaľ ho odviedli v putách. Spolu s ďalšími dvoma mužmi čelí obvineniu z mimoriadne závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu.

Ako sme vás iž informovali, podľa vyjadrenia hovorkyne Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasovej bolo voči všetkým trom začaté trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu a iné nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi v najprísnejšom možnom odstavci trestného zákona.

„Všetci traja dnes zadržaní muži boli večer obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle,“ uviedla v utorok večer pre Novinky hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na osemnásť rokov.

Po zadržaní skončil v nemocnici

Krátko po zadržaní sa objavili informácie o vážnom zdravotnom stave zápasníka. Jeho manažér Aleš Rataj uviedol, že Vémola mal v čase policajného zásahu smerovať na akútnu operáciu pre zápal v čeľusti.

Podľa jeho slov mal zápasník silné bolesti a jeho stav sa blížil ku kritickému. Po zadržaní mal byť prevezený do nemocnice mimo Prahy, pričom o ďalšom postupe mali rozhodnúť lekári. Sám Vémola ešte krátko pred zásahom informoval, že mu lekári diagnostikovali akútny zápal v čeľusti a že ho čaká neodkladný zákrok, ktorý mal absolvovať počas sviatkov.

Reakcia manželky Lely

Zatiaľ čo vyšetrovanie pokračovalo a verejnosť sledovala vývoj zdravotného stavu zápasníka, jeho manželka Lela Vémolová zostávala niekoľko dní ticho. Objavovali sa špekulácie o tom, kde sa nachádza a ako situáciu zvláda. Počas Vianoc však mlčanie prerušila. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie so svojimi deťmi pri vianočnom stromčeku a pri sviatočnej večeri, čím potvrdila, že sviatky trávili doma. K snímkam pripojila aj osobný odkaz.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lela Vémola (@lela_ceterova_official)

„Moje deti si zaslúžia Vianoce. Pre ne urobím vždy všetko, čo je v mojich silách. Sú celým mojím svetom a nekonečne ich milujem. Pokojné Vianoce vám všetkým,“ napísala.

