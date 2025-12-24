Karlos Vémola môže skončiť na dlhých 18 rokov vo väzení: Polícia ho obvinila z drogovej činnosti

Zápasníka obvinili z drogovej činnosti, píšu médiá.

Česká polícia v utorok večer obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej činnosti spojenej s drogami troch mužov zadržaných počas razie v Prahe a Stredočeskom kraji. Podľa informácií portálu Novinky a serveru iDNES.cz je medzi nimi aj zápasník Karel Vémola, píše TASR.

V dome Vémolu v obci Měchenice pri Prahe v utorok dopoludnia zasahovali českí policajti a colníci. Polícia zadržala dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a ďalšiu osobu v Stredočeskom kraji. Zadržaným je okrem Vémolu podľa Noviniek aj Antonín Beck, otec rovnomenného zápasníka.

„Všetci traja dnes zadržaní muži boli večer obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle,“ uviedla v utorok večer pre Novinky hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Hrozí im odňatie slobody na dlhé roky

Proti zadržaným bolo podľa nej začaté trestné stíhanie za nelegálnu výrobu a iné nakladanie nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami. Ide o štvrtý, najprísnenejší možný odsek trestného zákona, uviedli Novinky. Mužom podľa portálu hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody v dĺžke od desať do 18 rokov.

Hovorkyňa polície nateraz neuviedla, čoho presne sa mala trojica dopustiť a aké drogy sa týkajú ich údajnej trestnej činnosti. Zverejnené nebolo ani to, v ktorých ďalších krajinách sa organizovaná trestná činnosť odohrávala, doplnili Novinky.

Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti v Británii odsúdený za drogový delikt. V utorok mal nastúpiť do nemocnice na operačný zákrok súvisiaci s akútnym zápalom čeľuste.

