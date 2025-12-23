Polícia zasahuje v dome Karlosa Vémolu: Zadržali viacero osôb, medzi nimi má byť aj zápasník MMA

Policajti spolu s príslušníkmi českej colnej správy v utorok zasahovali v rodinnom dome známeho MMA zápasníka Karlosa Vémolu v obci Měchenice pri Prahe. Zásah súvisel s vyšetrovaním drogovej trestnej činnosti, pričom na mieste boli zadržané dve osoby.
O prípade informoval český spravodajský portál Novinky s tým, že zásahy prebiehali v rámci širšej policajnej akcie v Prahe a v Stredočeskom kraji. Informáciu potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.
Polícia preveruje drogovú trestnú činnosť v Prahe a Stredočeskom kraji
„Môžem potvrdiť, že sme zadržali dve osoby v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v Prahe a v Stredočeskom kraji,“ uviedla pre Novinky hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály. Podľa doterajších informácií zatiaľ nebolo voči žiadnej zo zadržaných osôb vznesené obvinenie, túto možnosť však po ich výsluchu nemožno vylúčiť.
Meno Karlosa Vémolu sa s drogovou trestnou činnosťou spájalo už v minulosti. Zápasník bol vo Veľkej Británii právoplatne odsúdený za drogový delikt, na čo české médiá v minulosti upozorňovali.
Zásah predchádzal plánovanej hospitalizácii
Zásah bezpečnostných zložiek prišiel krátko pred Vianocami. Deň pred Štedrým dňom mal totiž Vémola podľa dostupných informácií nastúpiť do nemocnice na operačný zákrok súvisiaci s akútnym zápalom čeľuste. Polícia k prípadu zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti, vyšetrovanie pokračuje.
