Zuzana Vačková s dojemným odkazom po ťažkom období: Našla muža, pri ktorom môže byť sama sebou a bez masiek

Láska niekedy prichádza po období pochybností, strát a ticha, keď už človek lepšie rozumie sebe aj tomu, čo v živote potrebuje, a vtedy môže vzniknúť vzťah, v ktorom sa dá dýchať voľnejšie.
Potom, čo si herečka Zuzana Vačková prešla náročným obdobím, keď jej lekári diagnostikovali zhubný nádor a ona musela čeliť aj vyčerpávajúcemu čakaniu na výsledky, sa rozhodla na chvíľu spomaliť a dopriať si pauzu. Na Srí Lanke našla priestor na oddych a blízkosť so svojím partnerom a práve odtiaľ zverejnila na Instagrame video z pláže s odkazom o láske, viere a nádeji pre ľudí, ktorí ešte len hľadajú svoje šťastie. Nešlo pritom len o pekné zábery, ale o tiché povzbudenie pre tých, ktorí už možno začínali pochybovať.
Láska, ktorá nemusí prísť hneď
„Láska niekedy nevyjde na prvýkrát. Niekedy ani na druhý. A vieš čo? Je to úplne v poriadku,“ napísala Zuzana Vačková v úvode svojho odkazu. Otvorene tým pomenovala niečo, čo prežíva množstvo ľudí – opakované sklamania, z ktorých sa môže zdať, že nie je cesty späť k dôvere.
Zároveň však pripomenula, že zlyhania v láske neznamenajú zlyhanie človeka. „Dôležité je nevzdať sa. Nestratiť vieru len preto, že niečo nevyšlo podľa predstáv. Ísť ďalej, aj keď sme unavené. Aj keď máme pochybnosti,“ odkázala tým, ktorí sa momentálne nachádzajú na križovatke medzi rezignáciou a nádejou.
