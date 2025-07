Zuzana Vačková s úprimným priznaním: Lekári jej odstránili zhubný nádor. Pre fanúšikov má veľmi dôležitý odkaz

Otvorenosť, odvaha a nádej. Tri slová, ktoré vystihujú najnovší príspevok herečky Zuzany Vačkovej. V osobnom vyznaní upozorňuje na dôležitosť preventívnych prehliadok, vďaka ktorým sa jej podarilo odhaliť závažné ochorenie včas.

Na svojom Instagrame sa podelila o veľmi osobnú a zdrvujúcu správu – fanúšikom oznámila, že čelila onkologickému ochoreniu, ktoré si vyžiadalo operáciu a následnú rekonvalescenciu. Podrobnosti o svojom zdravotnom stave neskôr poskytla aj pre denník Nový Čas, kde uviedla: „Na preventívnej kolonoskopii mi odobrali polyp, ktorý sa ukázal ako zhubný nádorček, tak mi vybrali kus postihnutého čreva. Už som doma a zajtra opäť pokračujeme v natáčaní,“ povedala Vačková.

Svoj príbeh sa rozhodla zverejniť s cieľom motivovať ľudí k zodpovednosti voči vlastnému zdraviu a pripomenúť, že preventívne prehliadky môžu včas zachytiť aj to, čo na prvý pohľad nebolí, ale môže zachrániť život.

Bol to pre ňu obrovský šok

„Život sa vie zaujímavo kľukatiť a vždy ma vie prekvapiť. Tentoraz to bol priam šok… Je to pozitívne, nie je vždy dobrá správa. Je to zhubné, je až príliš jednoznačné… Ako spracovať všetky informácie? Čo teraz? Čo bude?“ napísala Zuzana Vačková na svojom profile. Po vypočutí diagnózy sa začala jej cesta plná neistoty a obáv.

Herečka priznala, že prešla náročným obdobím: „Ja som už za tým náročným obdobím čakaní na výsledky, plánovania operácie, nie príjemných pooperačných stavov.“ Diagnóza si vyžiadala chirurgický zákrok: „Dnes som po operácii, časť čreva, kde bol nádor, lekári (ktorým patrí obrovská vďaka a celému tímu nemocnice @narodnyonkologickyustav) vybrali, a ja idem životom ďalej.“ Napriek náročnosti situácie si dokázala zachovať nadhľad a humor.

V inom príspevku z nemocnice zverejnila krátke video so slovami: „Jedálniček netradične… Nemocničný. Ľudia často zverejňujú svoje negatívne skúsenosti z nemocníc, ja budem zverejňovať moje skúsenosti z posledných dní. Vlastne, jedálniček je dnešný, nedeľný… Veď posúďte sami.“

S úsmevom tak poukázala aj na to, že jej vlastná skúsenosť s nemocničnou stravou bola prekvapivo pozitívna. Namiesto kritiky, ktorá sa často objavuje, ocenila, čo jej nemocnica ponúkla a ukázala, že aj bežné detaily každodennosti možno prijať s vďačnosťou a pokojom. Aj taký je život, nie vždy ideálny, ale vždy aspoň trochu v našich rukách.

