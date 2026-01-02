Bodka za intenzívnym obdobím: Zuzana Vačková odišla zo Slovenska a našla pokoj ďaleko od zimy

Po náročnom roku plnom pracovných povinností a výziev sa rozhodla dopriať si relax, ktorý si naozaj zaslúžila. Zuzana Vačková vymenila zimný kabát za slnko, more a pokoj a symbolicky tak uzavrela intenzívne obdobie, ktoré jej dalo poriadne zabrať.
Rok, ktorý preveril jej energiu, sa pre Zuzanu Vačkovú skončil v znamení tepla a oddychu. Herečka si zbalila kufre a odletela za slnkom, kde si vychutnáva zaslúžené spomalenie a novú dávku síl.
Únik po ťažkom roku
Sympatická blondínka sa rozhodla urobiť za náročným rokom hrubú čiaru a odletela do exotiky, kde načerpáva energiu a užíva si chvíle ďaleko od každodenného zhonu. Zuzana Vačková zakončila rok a začala ten nový v teple, ďaleko od stresu, v prostredí, ktoré jej umožňuje spomaliť a zhlboka sa nadýchnuť po tom, ako sa v lete minulého roku dozvedela nepríjemnú diagnózu a odstránili jej zhubný nádor.
“Končí sa rok 2025 a ja ho pre seba uzatváram trochu inak než zvyčajne. Odchádzam na Srí Lanku, do môjho milovaného rezortu Sethmara, tentoraz do toho, ktorý je priamo pri mori @sethmara_ayurbeach_srilanka – s vedomým rozhodnutím na chvíľu spomaliť, stíšiť sa a dopriať telu aj duši presne to, čo teraz potrebujú. Užiť si ajurvédske procedúry,” napísala na sociálnej sieti pred 3 dňami.
Sama priznala, že rok 2025 jej dal zabrať. “Je to taká moja malá bodka za rokom, ktorý bol intenzívny, krásny, ale aj nesmierne náročný. Pracovne aj osobne. … veď viete,” pokračovala a zverejnila video, ako odchádza na letisko a následne si užíva zdravé jedlo a procedúry na Srí Lanke.
