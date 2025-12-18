Zuzana Vačková prežila silné chvíle. Z onkologického ústavu si odniesla správy, na ktoré tak čakala

Foto: Instagram (zuzanavackova)

Frederika Lyžičiar
Už má výsledky z kontroly.

Herečka Zuzana Vačková sa krátko pred Vianocami podelila o správu, ktorá má silu dotknúť sa každého.

Pred niekoľkými mesiacmi pritom otvorene priznala, že jej lekári počas preventívneho vyšetrenia diagnostikovali zhubný nádor v čreve, ktorý si vyžiadal operáciu a následnú liečbu. Práve preto má jej dnešný príspevok zverejnený na Instagrame, v ktorom hovorí o dobrých výsledkoch kontroly, ešte silnejší rozmer, lebo nadväzuje na obdobie strachu a neistoty a prináša úľavu, nádej a hlboké uvedomenie si hodnoty zdravia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Najkrajší darček, aký si mohla priať

„Toto je ten najkrajší vianočný darček, aký som si mohla priať. Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ napísala herečka s úľavou a vďačnosťou. Dobrá správa pre ňu neznamená len lekársky verdikt, ale najmä pokoj v duši a potvrdenie nádeje.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)


Zároveň sa zamýšľa nad tým, aký dokáže byť život nevyspytateľný. „Život je zvláštny scenárista. Vie nás občas potrápiť, vystrašiť, spomaliť… Ale keď príde dobrá správa, o to hlbšie si uvedomíme, čo je naozaj dôležité,“ priznáva a pripomína, že práve v obdobiach neistoty si človek najviac uvedomí hodnotu zdravia, blízkosti a lásky.

Vianoce v znamení pokoja a vďačnosti

