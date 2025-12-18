Zuzana Vačková prežila silné chvíle. Z onkologického ústavu si odniesla správy, na ktoré tak čakala

Herečka Zuzana Vačková sa krátko pred Vianocami podelila o správu, ktorá má silu dotknúť sa každého.
Pred niekoľkými mesiacmi pritom otvorene priznala, že jej lekári počas preventívneho vyšetrenia diagnostikovali zhubný nádor v čreve, ktorý si vyžiadal operáciu a následnú liečbu. Práve preto má jej dnešný príspevok zverejnený na Instagrame, v ktorom hovorí o dobrých výsledkoch kontroly, ešte silnejší rozmer, lebo nadväzuje na obdobie strachu a neistoty a prináša úľavu, nádej a hlboké uvedomenie si hodnoty zdravia.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Najkrajší darček, aký si mohla priať
„Toto je ten najkrajší vianočný darček, aký som si mohla priať. Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ napísala herečka s úľavou a vďačnosťou. Dobrá správa pre ňu neznamená len lekársky verdikt, ale najmä pokoj v duši a potvrdenie nádeje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zároveň sa zamýšľa nad tým, aký dokáže byť život nevyspytateľný. „Život je zvláštny scenárista. Vie nás občas potrápiť, vystrašiť, spomaliť… Ale keď príde dobrá správa, o to hlbšie si uvedomíme, čo je naozaj dôležité,“ priznáva a pripomína, že práve v obdobiach neistoty si človek najviac uvedomí hodnotu zdravia, blízkosti a lásky.
Nahlásiť chybu v článku