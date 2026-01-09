Šesťkrát sa jej z toho obrátil žalúdok. Zuzana Šebová je znechutená z útokov žien, prezradila najhorší komentár

Herečka Zuzana Šebová ukázala, že si nedáva servítku pred ústa. Tentoraz však nešlo o humor ani herecký výkon, ale o reakciu na vlnu nenávistných komentárov. Sama je prekvapená, aká tvrdá kritika dokáže zaznieť z úst nežnejšieho pohlavia. Ženy jej bez hanby dokážu napísať slová, ktoré veľmi zabolia.
Sympatická brunetka, ktorú si mnohí pamätajú zo seriálu Horná Dolná či rôznych humoristických relácií, prijala pozvanie do podcastu Sama sebou, ktorý je súčasťou produkcie ZAPO – zábava v podcastoch. Zazneli rôzne témy, ktoré zarezonujú hlavne ženami, no mnohé spozornejú najmä pri spomenutí jednej z nich, z ktorej sa mnohým urobí nevoľno, ako aj samotnej Zuzane Šebovej.
Stop s hodnotením podľa výzoru
Reč padla na predsavzatie, ktoré by sme si mali dať do nového roka. A zatiaľ čo by mnohí čakali chudnutie či pracovný úspech, herečka zdôraznila jednu vec. Pri tejto príležitosti zároveň oslovila určité ženy. „Neposudzovať a nehodnotiť. A chcela by som aj verejne vyzvať všetky ženy, ktoré píšu hnusné veci na internete na iné ženy, aby s tým prestali,“ povedala dôrazne Zuzana Šebová.
Zažila to na vlastnej koži. Musela si o sebe prečítať niečo, čo ju šokovalo a z čoho sa jej až spravilo zle. „Kočky, ja to vidím sama na sebe. Keď začínalo Inkognito, najhorší komentár bol: Ty hnusná tučná krava. To, čo dokážu dnes ženy napísať, aj staršie aj mladšie, ktoré majú ako heslo na Instagrame Ži aj nechať žiť a napíšu taký komentár, mne sa z toho žalúdok šesťkrát točí. A potom ide úplne v pohode do roboty,“ pokračovala umelkyňa.
Ťažko pochopiť ženy, ktoré nemajú v sebe rešpekt a úctu, preberajú úlohu sudcov a bez empatie útočia na iné. Alarmujúce a zároveň smutné na tom je, ako to zasiahne kritizovanú osobu, zatiaľ čo s tou, ktorá slovne uráža, to ani nepohne.
