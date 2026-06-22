Anka Šišková priznala, že ju na herectvo nezobrali. Každý večer chodievala do divadla a spravila odvážnu vec

Za úsmevom a pokojnou energiou známej osobnosti sa skrýva príbeh, ktorý nebol vždy jednoduchý. V otvorenej spovedi sa herečka vrátila k obdobiu svojho detstva, ktoré si dlhé roky nechávala skôr pre seba, no dnes o ňom dokáže hovoriť s väčším odstupom aj úprimnosťou.
Priznala, že nie všetko v jej začiatkoch bolo bezstarostné a že práve náročnejšie chvíle ju naučili rýchlejšie dospieť a pozerať sa na život inými očami. Spomienky, ktoré sa rozhodla po rokoch zdieľať na Medzinárodnom filmovom festivale IFF ART Film, ukazujú menej známu stránku jej osobného príbehu. Ako píšu Topky, Anka Šišková naznačila, že jej cesta k herectvu nebola priamočiara.
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Ako sa zrodil herecký sen?
Herečka, ktorá sa nedávno vyjadrila k výške svojho dôchodku, je uznávanou profesionálkou. Každej svojej hereckej úlohy sa zhostí na sto percent. Svedčí o tom ocenenie Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu, ktoré si Anka Šišková odniesla zo spomínaného festivalu. Neodišla tak naprázdno a pri tej príležitosti uviedla, ako sa dostala k hereckej profesii.
Sympatická umelkyňa vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej. Hoci s deťmi sa príliš nehrávala, učarovalo jej kino, kde sa premietali filmy vždy v nedeľu. “Rada som čítala rozprávky, a keď som bola prvýkrát v kine a videla film Človek obojživelník, bol to neskutočne silný zážitok. Často som sa hrávala na film, milovala som príbehy a hlboko som prežívala každú nespravodlivosť,” uviedla Anka Šišková.
Túžila hrať vo filmoch. “Bol to môj sen žiť takto celý život – byť herečkou, byť v príbehoch, ktoré nemusia končiť len dobre,” pokračovala herečka, ktorá prišla na akciu so svojím partnerom, najstaršou dcérou Dorotou Nvotovou a jej synom Filipom a tiež mladšou dcérou Terezou Nvotovou.
Prerušila školu, na ktorú sa už nevrátila
U veľa hercov je to jasné. Dostanú sa na VŠMU, ktorá sa stane ich odrazovým mostíkom, a postupom času sa objavia príležitosti zahrať si v seriáloch, filmoch či divadelných predstaveniach. U Anky to tak nebolo. “Na VŠMU ma nezobrali kvôli emigrácii môjho brata, tak som išla na pedagogickú fakultu na odbor, kde bol nedostatok študentov,” dodala herečka.
Napriek tomu sa však svojho sna nevzdala. “Počas štúdia v Trnave som chodila každý večer do divadla a raz som po predstavení vybehla do zákulisia s tým, že aj ja si tam chcem zahrať,“ zaspomínala si Anka, ku ktorej sa začali hrnúť prvé herecké ponuky. “Povedala som mame, že na rok preruším štúdium, a keď sa mi nebude dariť ako herečke, budem aspoň dobrá učiteľka. Darilo sa mi a už som sa na školu nevrátila,“ poznamenala.
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Dokázala, že vytrvalosť sa oplatí
Dnes má za sebou mnoho výrazných rolí. Presadila sa ako televízna herečka, no mohli sme ju vidieť aj vo filmoch či v divadle. Anka Šišková je dôkazom toho, že keď človek naozaj chce a ide si za tým, dosiahne takmer všetko. “Nevzdať sa a plniť si svoje sny sa mi podarilo,” zhodnotila Anka, ktorá si zahrala vo filmoch ako Krajinka, Vadí, nevadí a taktiež v seriáloch ako Profesionáli a Sľub.
Zdá sa, že dnes už na minulosť hľadí s väčším pokojom a nadhľadom, no zároveň si uvedomuje, že práve tieto skúsenosti ju zásadne formovali. Aj keď nie všetky spomienky patria medzi príjemné, berie ich ako súčasť cesty, ktorá ju doviedla tam, kde je dnes. Ako sama naznačila, ťažšie začiatky ju naučili väčšej odolnosti, vďačnosti aj schopnosti lepšie chápať životné situácie. Práve v tom je ich skutočný význam – posunuli ju ďalej a pomohli jej stať sa človekom, ktorým je dnes.
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