Zomrela významná osobnosť: 97-ročný astronaut strávil vo vesmíre 715 hodín, stál pri misii Apollo 13

Americký astronaut James A. Lovell Jr. bol veliteľom misie Apollo 13, známej dramatickým návratom po explózii modulu. Bol aj členom Apolla 8, prvého pilotovaného letu okolo Mesiaca.
Vo veku 97 rokov zomrel vo štvrtok v Lake Foreste v štáte Illinois astronaut James A. Lovell Jr. Informáciu priniesol denník The New York Times.
Lovell bol veliteľom trojčlennej posádky kozmickej lode Apollo 13, ktorá v apríli 1970 prežila takmer katastrofálnu explóziu pri približovaní k Mesiacu a následne sa bezpečne vrátila na Zem v rámci mimoriadnej záchrannej operácie NASA.
Obletel Mesiac, bol veliteľom Apolla 13
Bývalý testovací pilot amerického námorníctva strávil vo vesmíre približne 715 hodín. Absolvoval dve misie programu Gemini na obežnej dráhe Zeme a bol jedným z troch astronautov na palube Apolla 8 – prvého pilotovaného letu, ktorý obletel Mesiac.
Až po tejto misii ho NASA vybrala za veliteľa Apolla 13. Cieľom jeho letu spolu s Fredom W. Haiseom Jr. bolo pristáť na Mesiaci, zatiaľ čo tretí člen posádky, John L. Swigert Jr., mal ostať na obežnej dráhe a čakať na ich návrat. Posádka mala preskúmať oblasť Fra Mauro – mesačnú vysočinu, ktorej topografia by mohla poskytnúť dôležité poznatky o geologickej histórii Mesiaca.
