Blíži sa niečo príšerné, tu hrozí až 36 stupňov: Privalí sa búrka Dexter, nasáva vzduch zo Sahary. Čaká nás peklo na zemi

Ilustračná foto: TASR

Michaela Olexová
SITA
Ani po vlne horúčav sa úľavy zrejme tak skoro nedočkáme.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dnes vydal výstrahy druhého stupňa pred horúčavami v južných okresoch Slovenska. Teploty môžu v popoludňajších hodinách, konkrétne od 14:00 do 18:00, vystúpiť až na 36 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa pred horúčavami budú platiť aj v ďalších okresoch, a to s výnimkou trinástich okresov, ktoré sa nachádzajú na severe stredného Slovenska.

Vysoká teplota vzduchu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, obmedzuje bezpečnosť a vhodnosť fyzických aktivít a zvyšuje riziko vzniku požiarov.

Okresy Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa budú od 14:00 do 20:00 pod výstrahou prvého stupňa pred možným výskytom búrok. Tie môžu byť sprevádzané prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, nárazmi vetra s rýchlosťou 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu) a výskytom krúp.

Európu roztopí tropická búrka Dexter

Foto: Unsplash

Ako ďalej informuje portál iMeteo, dnešný deň bude predstavovať vrchol prílivu teplého vzduchu do našej oblasti. Cez Slovensko začne postupovať studený front, ktorý prinesie dočasné ochladenie. Horúčavy však nekončia – podľa prognóz sa vrátia už budúci týždeň a budú ešte intenzívnejšie. V niektorých častiach Európy môžu teploty vystúpiť na vyše 40 °C.

Za tento extrém môže tropická búrka Dexter. Hoci búrka Dexter priamo nezasiahne európsky kontinent, výrazne ovplyvní počasie v našom regióne. Jej činnosť spôsobuje nasávanie mimoriadne horúceho saharského vzduchu, ktorý následne smeruje na sever.

Najvyššie teploty zasiahnu stredné a južné Francúzsko, východné Španielsko a severozápadné Taliansko. Vplyv tlakovej níže Dexter však pocítia aj ďalšie európske oblasti.

