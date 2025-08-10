Blíži sa niečo príšerné, tu hrozí až 36 stupňov: Privalí sa búrka Dexter, nasáva vzduch zo Sahary. Čaká nás peklo na zemi

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dnes vydal výstrahy druhého stupňa pred horúčavami v južných okresoch Slovenska. Teploty môžu v popoludňajších hodinách, konkrétne od 14:00 do 18:00, vystúpiť až na 36 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa pred horúčavami budú platiť aj v ďalších okresoch, a to s výnimkou trinástich okresov, ktoré sa nachádzajú na severe stredného Slovenska.
Vysoká teplota vzduchu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, obmedzuje bezpečnosť a vhodnosť fyzických aktivít a zvyšuje riziko vzniku požiarov.
Okresy Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa budú od 14:00 do 20:00 pod výstrahou prvého stupňa pred možným výskytom búrok. Tie môžu byť sprevádzané prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, nárazmi vetra s rýchlosťou 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu) a výskytom krúp.
Európu roztopí tropická búrka Dexter
Ako ďalej informuje portál iMeteo, dnešný deň bude predstavovať vrchol prílivu teplého vzduchu do našej oblasti. Cez Slovensko začne postupovať studený front, ktorý prinesie dočasné ochladenie. Horúčavy však nekončia – podľa prognóz sa vrátia už budúci týždeň a budú ešte intenzívnejšie. V niektorých častiach Európy môžu teploty vystúpiť na vyše 40 °C.
Za tento extrém môže tropická búrka Dexter. Hoci búrka Dexter priamo nezasiahne európsky kontinent, výrazne ovplyvní počasie v našom regióne. Jej činnosť spôsobuje nasávanie mimoriadne horúceho saharského vzduchu, ktorý následne smeruje na sever.
Najvyššie teploty zasiahnu stredné a južné Francúzsko, východné Španielsko a severozápadné Taliansko. Vplyv tlakovej níže Dexter však pocítia aj ďalšie európske oblasti.
Nahlásiť chybu v článku