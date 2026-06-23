Známy reťazec potešil zákazníkov novinkou. K jeho tovaru sa teraz dostanú pohodlnejšie

Potraviny Kraj

Foto: SITA/Kraj

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Služby spoločnosti Wolt sa rozšírili o ďalšieho predajcu. Bratislavčania si môžu objednať sortiment z potravín Kraj.

Spoločnosť Wolt pokračuje v rozširovaní svojej ponuky maloobchodných partnerov na Slovensku. Od júna si môžu zákazníci v Bratislave objednať kompletný nákup z predajní Potraviny Kraj priamo prostredníctvom aplikácie.

Kategória potravín patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty na platforme Wolt. Používatelia aplikácie čoraz častejšie nevyužívajú službu iba na objednávanie jedál z reštaurácií, ale aj na doplnenie zásob v domácnosti, nákup čerstvých potravín či riešenie neplánovaných nákupov počas dňa. O novinke informovala na svojom webe samotná spoločnosť.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Vibrátor pri samoobslužných pokladniciach prekvapil ľudí. Známy potravinový reťazec vysvetľuje dôvody
2.
V jednom z najmladších miest na Slovensku vyrastie nový Lidl. Reťazec si posilní pozíciu v regióne
3.
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Zobraziť všetky články (420)

Čerstvé potraviny aj uvítacia zľava

Našou ambíciou je, aby si zákazníci vedeli cez Wolt objednať všetko, čo potrebujú pre svoj každodenný život. Neustále preto rozširujeme sieť retailových partnerov a posilňujeme ponuku kvalitných potravín. Potraviny Kraj sú známou slovenskou značkou s dôrazom na čerstvosť a lokálnych dodávateľov, preto nás teší, že ich produkty sú už dostupné aj na našej platforme,“ uviedol Jakub Kacera, výkonný manažér Wolt pre Slovensko.

Doručenie spoločnosťou Wolt
Foto: SITA/Wolt

Pre Kraj je spolupráca s Woltom prirodzeným rozšírením toho, o čo sa dlhodobo snažíme: chceme byť zákazníkom nablízku a ponúkať im každý deň kvalitný tovar. Bratislavčania si tak už dnes môžu vďaka nášmu novému partnerovi objednať čerstvé potraviny, regionálne výrobky od slovenských dodávateľov aj vybrané akciové produkty priamo domov či do práce. Verím, že toto spojenie pohodlia, rýchlosti a skvelého výberu za dobré ceny ocenia,“ vyjadril sa Peter Vanek, marketingový a PR manažér Terno real estate, s. r. o.

Pri príležitosti spustenia spolupráce pripravili partneri aj uvítaciu akciu. Zákazníci, ktorí nakúpia v Potravinách Kraj za minimálne 30 eur, získajú zľavu vo výške 8 eur. Ponuka bude dostupná podľa podmienok uvedených v aplikácii Wolt.

Nákupy na vzostupe

Spolupráca s Potravinami Kraj zapadá do širšej stratégie spoločnosti Wolt. Tá sa už nesústredí len na rozvoz jedál z reštaurácií, ale čoraz viac rozširuje ponuku každodenných nákupov. Potraviny a maloobchodný tovar dnes patria medzi najrýchlejšie rastúce kategórie na platforme.

Podľa údajov spoločnosti už maloobchodný segment tvorí viac ako štvrtinu jej globálnych tržieb a počet zákazníkov využívajúcich nákupy potravín či ďalšieho tovaru cez aplikáciu naďalej rastie. Okrem supermarketov si používatelia čoraz častejšie objednávajú aj drogériu, produkty pre domácnosť, chovateľské potreby či elektroniku.

Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách, ktorá prepája zákazníkov, obchodníkov a kuriérov prostredníctvom jednej aplikácie. Platforma umožňuje objednávanie jedál, potravín aj produktov z lokálnych obchodov a zároveň poskytuje obchodníkom ďalší predajný kanál a kuriérom flexibilnú možnosť zárobku.

Firma vznikla v roku 2014 a v roku 2022 sa spojila so spoločnosťou DoorDash. Tá dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta, pričom v 27 z nich využíva značku Wolt.

Tržby spoločnosti Wolt na Slovensku
Reprofoto: Finstat

Na Slovensku začala spoločnosť fungovať v septembri 2019 v Bratislave a v súčasnosti je dostupná už vo viac ako 70 slovenských mestách. V roku 2024 zaznamenala tržby približne 32 miliónov eur, čo jej stačilo na dosiahnutie zisku na úrovni 378 333 eur.

Tohtoročný štrajk

Tému rozvozu potravín a jedál pritom v posledných mesiacoch sprevádzali aj problémy zo strany kuriérov. V marci tohto roka oznámili kuriéri spolupracujúci s platformami Wolt a Bolt Food celoslovenský štrajk, ktorým chceli upozorniť na podmienky svojej práce. Tvrdili, že súčasný systém fungovania je podľa nich dlhodobo neudržateľný a negatívne vplýva nielen na kuriérov, ale aj na zákazníkov a partnerské prevádzky.

V otvorenom liste zároveň deklarovali solidaritu s kolegami z Českej republiky a vyzvali platformy na zásadné zmeny. Medzi ich hlavné požiadavky patrilo prepracovanie systému odmeňovania.

Kuriéri žiadali zavedenie minimálnej odmeny za jednu doručenú objednávku vo výške 3,50 eura, ako aj jasne nastavený model odmeňovania, ktorý by sa každoročne upravoval podľa miery inflácie. Kritizovali tiež nedostatočnú transparentnosť fungovania platforiem a tvrdili, že realita práce kuriérov sa výrazne líši od obrazu, ktorý spoločnosti prezentujú navonok.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vibrátor pri samoobslužných pokladniciach prekvapil ľudí. Známy potravinový reťazec vysvetľuje dôvody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac