Známy reťazec potešil zákazníkov novinkou. K jeho tovaru sa teraz dostanú pohodlnejšie

Spoločnosť Wolt pokračuje v rozširovaní svojej ponuky maloobchodných partnerov na Slovensku. Od júna si môžu zákazníci v Bratislave objednať kompletný nákup z predajní Potraviny Kraj priamo prostredníctvom aplikácie.
Kategória potravín patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty na platforme Wolt. Používatelia aplikácie čoraz častejšie nevyužívajú službu iba na objednávanie jedál z reštaurácií, ale aj na doplnenie zásob v domácnosti, nákup čerstvých potravín či riešenie neplánovaných nákupov počas dňa. O novinke informovala na svojom webe samotná spoločnosť.
Čerstvé potraviny aj uvítacia zľava
„Našou ambíciou je, aby si zákazníci vedeli cez Wolt objednať všetko, čo potrebujú pre svoj každodenný život. Neustále preto rozširujeme sieť retailových partnerov a posilňujeme ponuku kvalitných potravín. Potraviny Kraj sú známou slovenskou značkou s dôrazom na čerstvosť a lokálnych dodávateľov, preto nás teší, že ich produkty sú už dostupné aj na našej platforme,“ uviedol Jakub Kacera, výkonný manažér Wolt pre Slovensko.
„Pre Kraj je spolupráca s Woltom prirodzeným rozšírením toho, o čo sa dlhodobo snažíme: chceme byť zákazníkom nablízku a ponúkať im každý deň kvalitný tovar. Bratislavčania si tak už dnes môžu vďaka nášmu novému partnerovi objednať čerstvé potraviny, regionálne výrobky od slovenských dodávateľov aj vybrané akciové produkty priamo domov či do práce. Verím, že toto spojenie pohodlia, rýchlosti a skvelého výberu za dobré ceny ocenia,“ vyjadril sa Peter Vanek, marketingový a PR manažér Terno real estate, s. r. o.
Pri príležitosti spustenia spolupráce pripravili partneri aj uvítaciu akciu. Zákazníci, ktorí nakúpia v Potravinách Kraj za minimálne 30 eur, získajú zľavu vo výške 8 eur. Ponuka bude dostupná podľa podmienok uvedených v aplikácii Wolt.
Nákupy na vzostupe
Spolupráca s Potravinami Kraj zapadá do širšej stratégie spoločnosti Wolt. Tá sa už nesústredí len na rozvoz jedál z reštaurácií, ale čoraz viac rozširuje ponuku každodenných nákupov. Potraviny a maloobchodný tovar dnes patria medzi najrýchlejšie rastúce kategórie na platforme.
Podľa údajov spoločnosti už maloobchodný segment tvorí viac ako štvrtinu jej globálnych tržieb a počet zákazníkov využívajúcich nákupy potravín či ďalšieho tovaru cez aplikáciu naďalej rastie. Okrem supermarketov si používatelia čoraz častejšie objednávajú aj drogériu, produkty pre domácnosť, chovateľské potreby či elektroniku.
Firma vznikla v roku 2014 a v roku 2022 sa spojila so spoločnosťou DoorDash. Tá dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta, pričom v 27 z nich využíva značku Wolt.
Na Slovensku začala spoločnosť fungovať v septembri 2019 v Bratislave a v súčasnosti je dostupná už vo viac ako 70 slovenských mestách. V roku 2024 zaznamenala tržby približne 32 miliónov eur, čo jej stačilo na dosiahnutie zisku na úrovni 378 333 eur.
Tohtoročný štrajk
Tému rozvozu potravín a jedál pritom v posledných mesiacoch sprevádzali aj problémy zo strany kuriérov. V marci tohto roka oznámili kuriéri spolupracujúci s platformami Wolt a Bolt Food celoslovenský štrajk, ktorým chceli upozorniť na podmienky svojej práce. Tvrdili, že súčasný systém fungovania je podľa nich dlhodobo neudržateľný a negatívne vplýva nielen na kuriérov, ale aj na zákazníkov a partnerské prevádzky.
V otvorenom liste zároveň deklarovali solidaritu s kolegami z Českej republiky a vyzvali platformy na zásadné zmeny. Medzi ich hlavné požiadavky patrilo prepracovanie systému odmeňovania.
Kuriéri žiadali zavedenie minimálnej odmeny za jednu doručenú objednávku vo výške 3,50 eura, ako aj jasne nastavený model odmeňovania, ktorý by sa každoročne upravoval podľa miery inflácie. Kritizovali tiež nedostatočnú transparentnosť fungovania platforiem a tvrdili, že realita práce kuriérov sa výrazne líši od obrazu, ktorý spoločnosti prezentujú navonok.
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