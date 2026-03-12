Na donášku si počkáte hodiny, možno ju ani nedostanete: Zamestnanci Bolt a Wolt budú štrajkovať

Mnoho Slovákov si privyklo na pohodlné doručovanie jedla priamo domov či do práce. V piatok s tým ale môžete mať problém. Kuriéri spoločností Bolt a Wolt totiž vyhlásili štrajk.
Kuriéri budú štrajkovať
Web Bratislavak informuje, že kuriéri spoločností Bolt a Wolt vyhlásili na piatok 13. marca spoločný štrajk. Týkať sa má celej krajiny. Kuriéri napísali otvorený list, v ktorom tvrdia, že systém, ako funguje teraz, je neudržateľný a škodí kuriérom, zákazníkom, ale aj podnikom.
„My, zástupcovia širokej základne nespokojných partnerských a flotilových kuriérov na Slovensku, v plnej koordinácii a solidarite s našimi kolegami v Českej republike, týmto oficiálne oznamujeme obnovenie štrajkových aktivít,“ oznamujú v liste kuriéri.
Žiadajú lepšie podmienky
Hnevá ich vykorisťovanie a netransparentný systém, ktorý podľa nich dlhodobo zlyháva. Žiadajú zmenu odmeňovacieho systému, napríklad minimálnu odmenu za doručenie vo výške 3,50 eura. Požadujú tiež tabuľkové odmeňovanie s každoročným navýšením o mieru inflácie.
„Keďže platformy Wolt a Bolt Food majú presný prehľad o tom, čo sa deje, no ich oficiálne PR vyhlásenia a reklamy sú čistým zavádzaním a často až klamstvom, rozhodli sme sa situáciu z pohľadu kuriérov zverejniť. Tento list slúži na odhalenie skutočnej reality, ktorú platformy pred verejnosťou taja,“ píše sa ďalej v otvorenom liste.
Na objednávku budete čakať hodiny
Informácie o štrajku sa objavili aj na sociálnych sieťach. Vo facebookovej skupine Bolt sa ocitla výzva, aby si šoféri urobili v piatok voľno a trávili čas s rodinou. Hoci dostupné informácie hovoria o štrajku na najbližší piatok, v skupine Bolt sa objavil plagát s dátumom 30. marec 2026.
Viacerí komentujúci vyjadrili nadšenie. Jeden z nich dodal, že v Košiciach sa budú blokovať autá šoférov, ktorí sa rozhodnú, že sa do štrajku nezapoja. Niektorí ale majú pochybnosti o tom, že zamestnanci štrajkom čokoľvek dosiahnu.
V piatok si radšej neobjednávajte cez Wolt/Bolt
„Vyhnite sa objednávaniu cez Wolt a Bolt: Je vysoká šanca, že si počkáte hodiny alebo vám jedlo nepríde vôbec,“ upozornil používateľ na Reddite. Ďalší z používateľov v komentároch zhodnotil, že ceny za donášku šli nahor, no kvalita služieb sa zhoršuje. Niektorí poukazujú na to, že kuriérov je priveľa a ak ich bude menej, spoločnosti budú nútené zlepšiť podmienky.
Na štrajk sme sa pýtali aj spoločností Bolt a Wolt. Článok bude rozšírený o prípadné odpovede.
