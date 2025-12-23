Žiadne injekcie, ale 300 dní driny: Adriana Kneissl ukázala výsledky premeny a recept na úspešné chudnutie

Foto: Instagram (adriana_kneissl)

Dana Kleinová
Rok tvrdej driny sa vyplatil.

Zatiaľ čo množstvo celebrít v súčasnosti siaha po injekciách na chudnutie, je osviežujúce vidieť aj skutočnú drinu, ktorá trvá celé mesiace a fanúšikovia na vlastné oči vidia, ako sa postava danej ženy postupne mení. Dôkazom toho sú napríklad Dominika Cibulková či Adriana Kneissl, ktoré na sebe v uplynulom roku poriadne „zamakala“.

V októbri minulého roka Adriana Kneissl, kedysi Poláková, vážila 74 kilogramov. Vtedy si uvedomila, že sa vo svojom tele necíti dobre a je čas na zmenu. Začala preto viac športovať a menej jesť, no po dvoch mesiacoch neúspechu, kedy sa ručička na váhe nehýbala, to takmer vzdala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

„Ale veľmi som chcela schudnúť, a tak som si povedala – ešte to skúsim. Aj vďaka vám, pretože veľa z vás mi písalo… kalorický deficit… Tak som sa zamerala na to. AI som zadala, aby mi vytvorila jedálniček 1 500 kalórií, 3 jedlá denne. A stále pohyb, viac kardio pohybu (krokujem)… Zmena nastala vďaka strave!“ prehovorila vtedy bývalá moderátorka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Inšpirovala som sa Adrianou Polákovou a nechala AI, nech mi zostaví jedálniček na chudnutie. Takto…

Dnes má za sebou ďalšiu obrovskú výzvu

Večer po 17.00 h už nejem a pijem iba vodu!“ priznala tiež Adriana v lete, kedy začala viac hovoriť o svojej premene. Už vtedy totiž bol vidieť podstatný rozdiel a ľudí zaujímalo, čo je za jej chudnutím.

V prísnej disciplíne pokračovala počas celého roka, a ako priznala v októbri, neskôr si dopriala jedlo už do 18.00 h, no ostala rovnako prísna, čo sa týka stravy. „Disciplína – lebo keď chcem schudnúť, musím dodržiavať pravidlá a neporušiť ich. Jem trikrát za deň – raňajky, obed, večera (čo jem, vidíte na receptoch, ktoré sem dávam), ale ty začni tak, že budeš jesť to, čo doteraz, len trošku zmenši porcie a iba raňajky, obed, večera (tá najneskôr o 18.00 h),“ vysvetlila bývalá moderátorka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Teraz, v závere roka, ukázala, že okrem jedla bola rovnako prísna aj na svoje nohy. Má totiž za sebou 300 dní disciplíny a krokovania, počas ktorých podľa jej slov dávala na prvé miesto samú seba. V príspevku napísala: „Ani jeden jediný deň som nič nevynechala, nič neporušila. Máš aj ty na to? Keď aj ty dáš 300 dní! Tak potom dostaneš aj odpoveď, ako je toto možné. Ja som „dríč“ a vždy som „makala“ na 110 %. Pre mňa skratky neexistujú! A ja sa cítim dobre, mne je pekne, mne je fajn.“

Adriana Kneissl je tak inšpiráciou, že ak si dáte cieľ a idete si tvrdo za ním, uvidíte výsledky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vianoce u Dominiky Cibulkovej: Pri výzdobe nešetrí, no darčeky pre deti majú jasne stanovený limit

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac