Žiadne injekcie, ale 300 dní driny: Adriana Kneissl ukázala výsledky premeny a recept na úspešné chudnutie

Zatiaľ čo množstvo celebrít v súčasnosti siaha po injekciách na chudnutie, je osviežujúce vidieť aj skutočnú drinu, ktorá trvá celé mesiace a fanúšikovia na vlastné oči vidia, ako sa postava danej ženy postupne mení. Dôkazom toho sú napríklad Dominika Cibulková či Adriana Kneissl, ktoré na sebe v uplynulom roku poriadne „zamakala“.
V októbri minulého roka Adriana Kneissl, kedysi Poláková, vážila 74 kilogramov. Vtedy si uvedomila, že sa vo svojom tele necíti dobre a je čas na zmenu. Začala preto viac športovať a menej jesť, no po dvoch mesiacoch neúspechu, kedy sa ručička na váhe nehýbala, to takmer vzdala.
„Ale veľmi som chcela schudnúť, a tak som si povedala – ešte to skúsim. Aj vďaka vám, pretože veľa z vás mi písalo… kalorický deficit… Tak som sa zamerala na to. AI som zadala, aby mi vytvorila jedálniček 1 500 kalórií, 3 jedlá denne. A stále pohyb, viac kardio pohybu (krokujem)… Zmena nastala vďaka strave!“ prehovorila vtedy bývalá moderátorka.
Dnes má za sebou ďalšiu obrovskú výzvu
„Večer po 17.00 h už nejem a pijem iba vodu!“ priznala tiež Adriana v lete, kedy začala viac hovoriť o svojej premene. Už vtedy totiž bol vidieť podstatný rozdiel a ľudí zaujímalo, čo je za jej chudnutím.
V prísnej disciplíne pokračovala počas celého roka, a ako priznala v októbri, neskôr si dopriala jedlo už do 18.00 h, no ostala rovnako prísna, čo sa týka stravy. „Disciplína – lebo keď chcem schudnúť, musím dodržiavať pravidlá a neporušiť ich. Jem trikrát za deň – raňajky, obed, večera (čo jem, vidíte na receptoch, ktoré sem dávam), ale ty začni tak, že budeš jesť to, čo doteraz, len trošku zmenši porcie a iba raňajky, obed, večera (tá najneskôr o 18.00 h),“ vysvetlila bývalá moderátorka.
Teraz, v závere roka, ukázala, že okrem jedla bola rovnako prísna aj na svoje nohy. Má totiž za sebou 300 dní disciplíny a krokovania, počas ktorých podľa jej slov dávala na prvé miesto samú seba. V príspevku napísala: „Ani jeden jediný deň som nič nevynechala, nič neporušila. Máš aj ty na to? Keď aj ty dáš 300 dní! Tak potom dostaneš aj odpoveď, ako je toto možné. Ja som „dríč“ a vždy som „makala“ na 110 %. Pre mňa skratky neexistujú! A ja sa cítim dobre, mne je pekne, mne je fajn.“
Adriana Kneissl je tak inšpiráciou, že ak si dáte cieľ a idete si tvrdo za ním, uvidíte výsledky.
