Konečne dosiahnete postavu snov. Adriana Poláková drží v rukách veľký tromf, odtajnila, čo je kľúčom k úspechu

Rozhodla sa venovať samej sebe. Bývalá markizácka moderátorka, ktorá má so svojím manželom v Rakúsku penzión a kaštieľ v jednom, spravila už pred nejakou dobou veľký krok. Zmenila svoj životný štýl, dáva si pozor na to, čo má na tanieri, viac sa hýbe a robí veľa krokov.
Zatiaľ čo mnohí by tak vydržali fungovať pár dní alebo týždňov a vrátili by sa k svojim predošlým návykom, Adriana Kneissl je verná novému životnému stýlu už niekoľko mesiacov. Zdá sa, že exmoderátorka Telerána žiari a cíti sa výborne vo svojej koži. Schudla už pár kilogramov a má čoraz štíhlejšiu postavu, ktorú ukazuje na svojom Instagrame v rôznych outfitoch.
Ako dosiahnuť štíhle telo?
Reakcie fanúšikov sú zakaždým rovnaké. Nestačia sa čudovať tomu, ako výborne vyzerá a možno povedať, že jej v dobrom závidia výsledky, ktoré dosiahla vlastným úsilím. Nevyužila pritom žiadnu pomoc v podobe lieku či podpornej látky, ktorá ju priblížila k cieľu. Jediné, čo jej uľahčilo cestu za super figúrou, bola umelá inteligencia, ktorá jej zostavila jedálníček. Tajomstvo úspechu však spočíva v niečom úplne inom.
Pred dvoma dňami zverejnila Adriana na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej je v posilňovni a za ňou sú dva plagáty. Práve tie sú veľmi dôležité a nesú posolstvo, resp. slová, ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu výsledkov.
„Základom úspechu sú slová na tomto obrázku. Disciplína – lebo keď chcem schudnúť, musím dodržiavať pravidlá a neporušiť ich. Jem trikrát za deň – raňajky, obed, večera (čo jem, vidíte na receptoch, ktoré sem dávam), ale ty začni tak, že budeš jesť to, čo doteraz, len trošku zmenši porcie a iba raňajky, obed, večera (tá najneskôr o 18.00 h),“ napísala k fotografii, a zároveň poradila ostatným, ktorí chcú schudnúť.
„Nič medzitým, a to je na začiatku mega ťažké – preto disciplína. Žiadna hrsť orieškov, jeden croissant, jogurt s müsli (veď to je zdravé… je, ale nie medzi jedlom, ale ako jedlo),“ pokračovala Adriana, ktorá tiež spomenula, že treba rátať s hladom, no ide o súčasť procesu. „Nič nejde bez „bolesti“ a to je druhé heslo za mnou,“ ozrejmila bývalá moderátorka a zároveň preložila vetu „no pain, no gain“ na plagáte, ktorý je za ňou a kde je svetoznámy herec a legendárny kulturista Arnold Schwarzenegger.
