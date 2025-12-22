Vianoce u Dominiky Cibulkovej: Pri výzdobe nešetrí, no darčeky pre deti majú jasne stanovený limit

Hoci obľubuje luxus a veľkoleposť, neučí deti, že dostanú kopy darčekov.

Vianočné čaro neobchádza ani známe osobnosti. Práve tie si totiž môžu dopriať veľkolepé sviatky, ktoré pompéznosťou ohromia všetkých navôkol. Keď sa povie luxus, mnohí si pritom predstavia Dominiku Cibulkovú, keďže tá nemá problém zaobstarať si drahé kúsky či vystrojiť impozantné oslavy. Aj ona má však pravidlo, pokiaľ ide o vianočné nakupovanie.

Nedávno sme vás informovali o sladkom stredobode vianočnej výzdoby u Dominiky Cibulkovej. Na sociálnych sieťach sa totiž pochválila s perníkovou tortou s výškou takmer 70 cm, ktorá mala byť predvianočným darčekom pre jej dve deti – Jakubka a Ninku. Keď však ide o vianočné darčeky, Dominika v podcaste Off Record s hudobníčkou Teri Čikoš prezradila, že má prísne pravidlo.

 

Dodržiava počet

Hoci na výzdobe bývalá tenistka nešetrí, pri niečom predsa len verí, že menej je viac. Reč je o darčekoch, hoci teraz si jej deti konečne užívajú sviatky naplno. Hlavne starší Jakubko, ktorý Vianoce a všetko okolo nich viac vníma a uvedomuje si naplno, čo sa deje, na rozdiel od Ninky, ktorá tento rok oslávila ešte len svoje druhé narodeniny.

„Odkedy máme deti, tie Vianoce majú úplne iný rozmer. Už teraz sú v takom veku, že sa tešia. Tak to bude úplne, že: wau. Ale tie prvé roky, keď mal Kubo rok, dva, tak je to ešte také… Že robíte všetko pre tie deti, čakáte, že sa bude tešiť a vlastne… On absolútne ešte nevie, čo sa deje,“ priznala Dominika v podcaste.

 

Čo sa týka darčekov pre deti, bývalá tenistka sa snaží riadiť pravidlom maximálneho počtu. Vysvetlila: „Minulý rok, keď si pod stromčekom našli darčeky, ja som trošku zástanca toho, že sa snažím do 5 darčekov každému, pretože to je potom úplne „madness“ (šialenstvo, pozn. red.), to potom už ani nevie, čo má. Iba odbaľuje a zahadzuje, odbaľuje a zahadzuje. Takže sa snažím presne, aby každý dostal do 5 tých hlavných darčekov. No a to je potom už úplné šťastie.“ A vzápätí napodobnila synčeka: „Mamina, chápeš? On to vedel! On vedel, že chcem tú magnetickú skladačku.“ 

Vianoce u rodiny Navarovcov sú teda rovnaké ako u bežných ľudí. Na Štedrý deň si dajú kapustnicu, vyprážaného kapra aj majonézový šalát. V čom sa však líšia, je to, že nasledujúce dni, ako Prvý sviatok vianočný, majú „kačku, lokše a potom 26. moja babina robí divinu na špeciálnej omáčke, nemáme to tak, že jeme tri dni vkuse to isté, ale také rôzne jedlá máme.“

