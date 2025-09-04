Poľovačka takmer skončila tragédiou: Muž vystrelil na líšku, projektil sa zatúlal a skončil v stene detskej izby

Foto: Facebook (Polícia Slovenskej republiky)

Monika Šuchová
Strela skončila v stene rodinného domu.

Policajti Obvodného oddelenia PZ Kalná nad Hronom riešia prípad ako zo zlého filmu. Boli vyslaní preveriť oznámenie nájdenej strely v stene detskej izby.

Tá sa mala do rodinného domu dostať po tom, ako poľovník jedenkrát vystrelil z guľovnice na líšku. Informovali o tom na sociálnej sieti.

„V smere strely však bola zastavaná časť obce Horná Seč, kde pravdepodobne odrazená strela prenikla cez roh steny, popri zárubni balkónových okien a zastavila sa až vo vnútornej omietke detskej izby. Poľovníkovi bola zaistená dlhá guľová zbraň značky Blaser R8, kalibru 6,5 Creedmoor. Kriminalistický technik zaistil projektil z rodinného domu,“ napísala polícia.

Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

