„Žiadal som ťa o podporu pre redakciu, nechala si nás v štichu“: Michal Kovačič zareagoval na slová Zlatice Puškárovej

Informovali sme vás, že Zlatica Puškárová odpovedala na slová Viktora Vinczeho, ktoré uviedol po tom, ako odvysielal svoje posledné Televízne noviny na Markíze a poslala mu list, ktorý uzavrela slovami „pokora Viktor, nezabudni,“. V súvislosti s jej vyjadrením sa ozval aj Michal Kovačič.

„Pôvodne som sa nechcel doťahovať, no považujem za správne zareagovať na Zlaticu Puškárovú,“ začal vo svojom príspevku na sociálnej sieti, ku ktorému pripojil svoju fotografiu so Zlaticou.

„Milá Zlatica, sledujem tvoju odpoveď Viktorovi na jeho rozhovor pre Denník N po tom, čo dostal výpoveď. Mal som pocit, že to ako to povedal on bohate stačilo na objasnenie kto v kritických chvíľach stál na akej strane. Keďže si ma ale vo svojom poste spomínala, tak považujem za správne zareagovať. Urobil by som to v komentároch, ale tie si vypla. Tak to píšem takto,“ ozrejmil, prečo sa rozhodol k tejto téme verejne vyjadriť.

Nádej tu je, odkazuje

„Tvrdíš, že sme mali medzi sebou dôveru. O to viac ma začiatkom minulého roka prekvapila tvoja reakcia, keď sa začali diať zásahy v spravodajstve a žiadal som ťa o podporu pre redakciu. Napísala si mi, že ty si to riešiš po svojej linke a nás si nechala v štichu,“ uviedol Kovačič.

Pokračoval tým, že sa na ich stranu pridali aj kolegovia, ktorí síce nemali odmoderované stovky hodín diskusií ani volebné štúdiá, no cítili, že nemôžu mlčať. Týmto priamo nadviazal na Zlaticine slová, ktoré odkázala Viktorovi.

„Píšeš, že chceš tvrdohlavo v ťažkej dobe ukázať, že je tu nádej. Práve Viktor a desiatky zamestnancov ukázali, že tu je. Nádej, že nie každý je ochotný podriadiť sa sile a neprávosti,“ dodal. Na záver podotkol, že podstata problému tkvie v Markíze. „Tí, čo mu svojim tichom torpédovanie spravodajstva umožňujú, sú len asistenti,“ uzavrel svoj príspevok Michal Kovačič.